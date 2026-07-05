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Трамп встретится с Зеленским во время саммита НАТО в Турции - СМИ

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Анкаре на полях саммита НАТО. Встреча запланирована на среду, 8 июля.

Трамп встретится с Зеленским во время саммита НАТО в Турции - СМИ

Президент США Дональд Трамп в среду, 8 июля, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры состоятся в Анкаре на полях саммита НАТО. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу со ссылкой на Белый дом, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Трамп и Зеленский проведут встречу днем в среду, 8 июля.

Публично стороны не анонсировали встречу.

Кроме того, у Трампа 8 июля запланирована встреча с президентом переходного периода Сирии Ахмадом аш-Шараа.

Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость США имеет ключевое значение — Зеленский после разговора с Трампом04.07.26, 23:00 • 9752 просмотра

Ольга Розгон

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