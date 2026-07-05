Трамп встретится с Зеленским во время саммита НАТО в Турции - СМИ

Президент США Дональд Трамп в среду, 8 июля, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры состоятся в Анкаре на полях саммита НАТО. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу со ссылкой на Белый дом, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Трамп и Зеленский проведут встречу днем в среду, 8 июля.

Публично стороны не анонсировали встречу.

Кроме того, у Трампа 8 июля запланирована встреча с президентом переходного периода Сирии Ахмадом аш-Шараа.

Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость США имеет ключевое значение — Зеленский после разговора с Трампом