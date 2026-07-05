Трамп встретится с Зеленским во время саммита НАТО в Турции - СМИ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Анкаре на полях саммита НАТО. Встреча запланирована на среду, 8 июля.
Президент США Дональд Трамп в среду, 8 июля, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры состоятся в Анкаре на полях саммита НАТО. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу со ссылкой на Белый дом, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Трамп и Зеленский проведут встречу днем в среду, 8 июля.
Публично стороны не анонсировали встречу.
Кроме того, у Трампа 8 июля запланирована встреча с президентом переходного периода Сирии Ахмадом аш-Шараа.
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