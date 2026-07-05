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Трамп заявил, что Европа "превращается в Третий мир из-за приема преступников"

Киев • УНН

 • 2078 просмотра

Заявление было сделано 4 июля, в День независимости США, при этом Трамп не стал уточнять, что именно он имел в виду.

Трамп заявил, что Европа "превращается в Третий мир из-за приема преступников"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа якобы "превращается в Третий мир из-за приема "преступников" из соответствующих стран". Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает УНН.

Детали

Европа начинает понимать, что, принимая преступников из стран Третьего мира, она сама превращается в страну Третьего мира. Это происходит очень быстро, просто в одно мгновение. Меня избрали как раз вовремя

- говорится в сообщении.

Это заявление появилось 4 июля - в день независимости США. По словам Трампа, "европейские государства уже начинают осознавать, что с ними якобы происходит".

При этом американский президент не стал объяснять, что именно означает его заявление и что побудило его написать этот текст. Также он не назвал страны, из-за которых, по его мнению, "Европа превращается в Третий мир".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что выступление президента США Дональда Трампа на Национальной аллее в Вашингтоне перенесли из-за приближения сильных штормов.

Евгений Устименко

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