Американский певец Oliver Tree погиб в авиакатастрофе в Бразилии

Американский певец Oliver Tree, родившийся в Калифорнии и известный такими треками, как "Life Goes On", "When I’m Down" и "Miss You", погиб в результате крушения вертолета в Рио-де-Жанейро, ему было 32 года, сообщает УНН со ссылкой на CNN Brazil.

Американский певец Oliver Tree оказался среди жертв авиакатастрофы, унесшей жизни шести человек в Рио-де-Жанейро в воскресенье утром. Калифорнийский артист, известный своим эксцентричным образом, приехал в Бразилию с концертами в рамках своего международного тура World's First World Tour.

Oliver Tree имел более 2,3 миллиона подписчиков в социальных сетях, и 6 июня он дал концерт в Сан-Паулу. Уроженец Санта-Круза, штат Калифорния, артист начал свою карьеру в ска- и электронных группах, прежде чем стать популярным благодаря поп-музыке. Благодаря своей уникальной прическе и стилизованной одежде, его три студийных альбома — Ugly Is Beautiful (2020), Cowboy Tears (2022) и Alone in a Crowd (2023) — собрали 11 миллионов слушателей на Spotify.

Оливер исполнял поп-музыку, альтернативный рок, электронную музыку и хип-хоп, а его выступления сочетали музыку с театральными сценами, юмористическими скетчами и взаимодействием с публикой. После поездки в Бразилию артист должен был отправиться в Европу и дать свой первый концерт в Лиссабоне, Португалия, 1 июля.

В социальных сетях он публиковал юмористические и сатирические видеоролики, а также делился своим распорядком дня во время гастролей по Латинской Америке. Некоторые из постов набрали более миллиона просмотров, а песня "Miss You" постоянно звучала в вирусных видео.

Недавно Оливер опубликовал видео с бразильской тиктокершей Iae Break, где они занимались бразильскими делами, такими как приготовление барбекю, игра в футбол и езда на мотоцикле по фавеле.