Сили оборони уразили місце запуску дронів окупантів у районі Донецька - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони уразили військові об’єкти окупантів у Донецькій, Харківській, Брянській, Курській областях і Криму. Збитки уточнюють.
Генеральний штаб ЗСУ 4 вересня підтвердив чергові ураження місця запуску ударних БпЛА у районі тимчасово окупованого Донецька, командних пунктів та засобів розвідки окупантів, пише УНН.
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"3 вересня та в ніч на 4 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника", - ідеться у повідомленні.
У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА
За даними Генштабу, "у Федорівці Донецької області уражено командний пункт, а в Петрівці Харківської області – командно-спостережний пункт противника".
"Крім того, у Бобрику Брянської області рф уражено радіолокаційну станцію, у Суворовому та Рисовому, в Криму, – пости технічних засобів розвідки АПТС "Гренадер" (автоматизований пост технічних засобів розвідки), а в Густомої Курської області рф – ретранслятор MESH-мереж противника", - повідомили в Генштабі.
"Також у Ровеньках Луганської області уражено базу зберігання паливно-мастильних матеріалів окупантів", - вказали у Генштабі.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
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