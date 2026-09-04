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Сили оборони уразили місце запуску дронів окупантів у районі Донецька - Генштаб

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Сили оборони уразили військові об’єкти окупантів у Донецькій, Харківській, Брянській, Курській областях і Криму. Збитки уточнюють.

Сили оборони уразили місце запуску дронів окупантів у районі Донецька - Генштаб
фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ 4 вересня підтвердив чергові ураження місця запуску ударних БпЛА у районі тимчасово окупованого Донецька, командних пунктів та засобів розвідки окупантів, пише УНН.

Деталі

"3 вересня та в ніч на 4 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника", - ідеться у повідомленні.

У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА

- повідомили у Генштабі.

За даними Генштабу, "у Федорівці Донецької області уражено командний пункт, а в Петрівці Харківської області – командно-спостережний пункт противника".

"Крім того, у Бобрику Брянської області рф уражено радіолокаційну станцію, у Суворовому та Рисовому, в Криму, – пости технічних засобів розвідки АПТС "Гренадер" (автоматизований пост технічних засобів розвідки), а в Густомої Курської області рф – ретранслятор MESH-мереж противника", - повідомили в Генштабі.

"Також у Ровеньках Луганської області уражено базу зберігання паливно-мастильних матеріалів окупантів", - вказали у Генштабі.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Удари Сил оборони зупинили роботу двох великих нафтопереробних підприємств рф - Генштаб 04.09.26, 14:31 • 784 перегляди

Юлія Шрамко

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