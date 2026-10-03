В рф подорвали военного преступника, который пытал украинских пленных - СМИ
Киев • УНН
В новомосковске взорвался автомобиль, водитель погиб. СМИ связывают погибшего романа сиромятникова с пытками как минимум 50 украинских пленных.
В городе новомосковске тульской области взорвали автомобиль, в котором, предположительно, находился российский военный преступник роман сиромятников, причастный к издевательствам над украинскими пленными. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, утром 2 октября на улице дружбы в новомосковске взорвался автомобиль, водитель погиб.
На место происшествия приехали сотрудники росгвардии и автомобили с номерами Минобороны. Сообщалось, что взрывное устройство заложили под днищем со стороны водителя, а за рулём находился участник войны против Украины.
Ликвидированным оказался роман сиромятников, который ранее работал в пенитенциарной системе россии, а с 2023 года участвовал в войне против Украины. В частности, он воевал в составе 51-го полка 106-й Тульской дивизии ВДВ на Северском направлении в Донецкой области, а также участвовал в обороне курской области. В конце ноября 2024 года он вернулся в тульскую область на лечение.
В сентябре 2025 года Офис генерального прокурора Украины сообщил Сиромятникову о подозрении в пытках украинских военнопленных в исправительной колонии № 1 тульской области. По данным украинского следствия, он работал там в 2022 году.
Украинские правоохранители считают, что сиромятников мог быть причастен к пыткам как минимум 50 украинских пленных. По версии украинского следствия, во время утренних и вечерних проверок пленных били руками, ногами, резиновыми дубинками, пластиковыми трубами и молотками, а также применяли электрошокеры.
Кроме того, по данным следствия, к телам пленных подключали контакты полевого телефона ТА-57 и пропускали через них электрический ток. Именно эти обвинения стали основанием для сообщения сиромятникову о подозрении в Украине.
российский истребитель Су-35 дружественным огнём сбил свой вертолёт - перепутали с БПЛА02.10.26, 17:44 • 5994 просмотра