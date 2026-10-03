У рф підірвали воєнного злочинця, який катував полонених українців - ЗМІ

У місті новомосковськ тульської області підірвали автомобіль, в якому, ймовірно, перебував російський воєнний злочинець роман сиромятніков, причетний до знущань з українських полонених. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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Зазначається, вранці 2 жовтня на вулиці дружби у новомосковську вибухнув автомобіль, загинув водій.

На місце події приїхали співробітники росгвардії та автомобілі з номерами Міноборони. Повідомлялося, що вибуховий пристрій заклали під дном з боку водія, а за кермом був учасник війни проти України.

Ліквідованим виявився роман сиромятніков, який раніше працював у пенітенціарній системі росії, а з 2023 року брав участь у війні проти України. Зокрема він воював у складі 51-го полку 106-ї Тульської дивізії ПДВ на Сіверському напрямку в Донецькій області, а також брав участь в обороні курської області. Наприкінці листопада 2024 року він повернувся до тульської області на лікування.

У вересні 2025 року Офіс генерального прокурора України повідомив сиромятнікову про підозру в катуванні українських військовополонених у виправній колонії № 1 тульської області. За даними українського слідства, він працював там у 2022 році.

Українські правоохоронці вважають, що Сиромятніков міг бути причетним до катувань щонайменше 50 українських полонених. За версією українського слідства, під час ранкових і вечірніх перевірок полонених били руками, ногами, гумовими кийками, пластиковими трубами та молотками, а також застосовували електрошокери.

Крім того, за даними слідства, до тіл полонених під’єднували контакти польового телефону ТА-57 і пропускали через них електричний струм. Саме ці звинувачення стали підставою для повідомлення сиромятнікову про підозру в Україні.

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