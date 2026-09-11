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россия атаковала Украину 161 дроном: ПВО уничтожила 138 целей

Киев • УНН

 • 1668 просмотра

Ночью россия запустила по Украине 161 ударный БПЛА и дроны S8000. ПВО уничтожила или подавила 138 целей, зафиксированы попадания в 19 локациях.

россия атаковала Украину 161 дроном: ПВО уничтожила 138 целей

В ночь на 11 сентября российские захватчики атаковали Украину дронами S8000 "Бандероль" и 161 ударным БПЛА типа Shahed и "Гербера", а также дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Детали

Враг запускал дроны с территории белгородской, орловской, курской областей и краснодарского края рф, а также оккупированных Крыма и Донецка.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 138 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника по 19 локациям, а также падение сбитых (обломков) на 3 локациях.

Напомним

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли около 1 503 880 военнослужащих. Только за прошедшие сутки россия потеряла ещё 1 490 человек.

Евгений Устименко

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