россия атаковала Украину 161 дроном: ПВО уничтожила 138 целей
Киев • УНН
Ночью россия запустила по Украине 161 ударный БПЛА и дроны S8000. ПВО уничтожила или подавила 138 целей, зафиксированы попадания в 19 локациях.
В ночь на 11 сентября российские захватчики атаковали Украину дронами S8000 "Бандероль" и 161 ударным БПЛА типа Shahed и "Гербера", а также дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.
Детали
Враг запускал дроны с территории белгородской, орловской, курской областей и краснодарского края рф, а также оккупированных Крыма и Донецка.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Противовоздушной обороной сбито/подавлено 138 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника по 19 локациям, а также падение сбитых (обломков) на 3 локациях.
Напомним
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли около 1 503 880 военнослужащих. Только за прошедшие сутки россия потеряла ещё 1 490 человек.