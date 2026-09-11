росія атакувала Україну 161 дроном: ППО знищила 138 цілей
Київ • УНН
Уночі росія запустила по Україні 161 ударний БПЛА та дрони S8000. ППО знищила або подавила 138 цілей, зафіксовано влучання на 19 локаціях.
У ніч на 11 вересня російські загарбники атакували Україну дронами S8000 "Бандероль" та 161 ударним БПЛА типу Shahed і Гербера, а також дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
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Ворог запускав дрони з бєлгородської, орловської, курської областей і краснодарського краю рф, а також окупованих Криму і Донецька.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Протиповітряною обороною збито/подавлено 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Нагадаємо
Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули близько 1 503 880 військових. Лише за минулу добу росія втратила ще 1 490 людей.