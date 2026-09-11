Стало відомо, скільки військових та техніки втратила росія за добу на фронті

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули близько 1 503 880 військових. Лише за минулу добу росія втратила ще 1 490 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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Станом на 11 вересня загальні втрати противника також становлять 12 341 танк, 25 312 бойових броньованих машин, 49 516 артилерійських систем, 2 109 РСЗВ та 1 622 засоби ППО.

За останню добу Сили оборони знищили або пошкодили 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 2 РСЗВ та 4 засоби ППО.

Також російські війська втратили 1 925 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 23 наземні робототехнічні комплекси, 590 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 16 одиниць спеціальної техніки.

З початку повномасштабної війни втрати рф також становлять 441 літак, 356 гелікоптерів, 510 130 БПЛА, 5 103 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни. У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

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