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Стало известно, сколько военных и техники потеряла Россия за сутки на фронте

Киев • УНН

 • 1106 просмотра

Общие потери российской армии достигли около 1,5 млн военнослужащих. За сутки уничтожены или повреждены 64 артиллерийские системы и другая техника.

Стало известно, сколько военных и техники потеряла Россия за сутки на фронте

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли около 1 503 880 военнослужащих. Только за минувшие сутки Россия потеряла еще 1 490 человек, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 11 сентября общие потери противника также составляют 12 341 танк, 25 312 боевых бронированных машин, 49 516 артиллерийских систем, 2 109 РСЗО и 1 622 средства ПВО.

За последние сутки Силы обороны уничтожили или повредили 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, 2 РСЗО и 4 средства ПВО.

Также российские войска потеряли 1 925 БПЛА оперативно-тактического уровня, 23 наземных робототехнических комплекса, 590 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 16 единиц специальной техники.

С начала полномасштабной войны потери РФ также составляют 441 самолет, 356 вертолетов, 510 130 БПЛА, 5 103 крылатые ракеты, 35 кораблей и катеров и 2 подводные лодки. В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Спутниковые снимки показали последствия удара по 3 носителям «Калибров» в Новороссийске11.09.26, 05:37 • 10167 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
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