российские пропагандистские ресурсы распространяют фейковое видеообращение якобы военнослужащего 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, который обвиняет командование в отправке бойцов на заведомо невыполнимые задания. На самом деле ролик создан с помощью искусственного интеллекта, сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Детали

По информации Центра, в сети распространяется видео, на котором мужчина, представляясь военнослужащим 104-й отдельной бригады территориальной обороны, эмоционально рассказывает о якобы реальном положении дел в подразделении.

В частности, он утверждает, что командование якобы отправляет пехотинцев на заведомо невыполнимые задания по установлению украинских флагов в населенных пунктах, находящихся под огневым контролем российских войск. По словам мужчины на видео, такие приказы якобы приводят к гибели военнослужащих ради создания положительных отчетов об успехах на фронте.

Это обращение распространили через сеть российских информационных ресурсов, которые систематически публикуют подобные материалы от имени украинских военнослужащих.

В Центре противодействия дезинформации, в свою очередь, подчеркнули, что видеозапись - подделка, созданная с помощью технологий искусственного интеллекта. Это подтвердила проверка соответствующими специализированными сервисами. В ЦПД объяснили, что использование искусственного интеллекта для имитации украинских защитников является одним из методов российской информационной войны. Цель таких информационных операций - деморализовать украинское общество, посеять недоверие к военному руководству и создать ложное представление о ситуации в украинских подразделениях.

В Центре призвали критически относиться к подобным видеообращениям и проверять информацию через официальные источники.

Напомним

Немного ранее российская пропаганда заявила о "зверствах ВСУ" в Курской области и Мариуполе, но предоставила сгенерированные ИИ фотографии без доказательств.