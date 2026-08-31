Силы обороны поразили РЛС, командную машину С-400 и склады оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб подтвердил поражение военных целей рф, в том числе в Крыму и Запорожской области. Ущерб уточняется.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение РЛС, КШМ С-400 и складов противника, пишет УНН.
Детали
"В течение минувших суток и в ночь на 31 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду военных целей российских оккупантов", — говорится в сообщении.
Поражена радиолокационная станция противника в Деснянском Брянской области рф. Также в районе Плоскобукреевки Брянской области рф поражена командно-штабная машина из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
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Кроме того, поражены узел связи подразделения противника в Зимовном Белгородской области рф и пункт управления БПЛА противника в районе Гуляйполя Запорожской области. Среди прочего поражены склады материально-технических средств подразделений противника в Кир-Байларе (ТОТ АР Крым), Верхнекаменке Луганской области и Попово-Лежачах Курской области рф
Степень нанесённого ущерба уточняется.
Силы обороны поразили базы запуска дронов, РЭБ и пункты управления оккупантов - Генштаб29.08.26, 11:54 • 4236 просмотров