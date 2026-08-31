Сили оборони уразили РЛС, командну машину С-400 і склади окупантів - Генштаб

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Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження РЛС, КШМ С-400 та складів противника, пише УНН.

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"Протягом минулої доби та у ніч на 31 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російських окупантів", - ідеться у повідомленні.

Уражено радіолокаційну станцію противника у Деснянському Брянської області рф. Також, у районі Плоскобукреївки Брянської області рф уражено командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" - повідомили у Генштабі.

І додали:

Крім того, уражено вузол зв’язку підрозділу противника у Зімовному Бєлгородської області рф та пункт управління БпЛА противника у районі Гуляйполя Запорізької області. Серед іншого уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів противника у Кир-Байларі (ТОТ АР Крим), Верхньокам’янці Луганської області та Попово-Лежачах Курської області рф

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Сили оборони уразили бази запуску дронів, РЕБ і пункти управління окупантів - Генштаб