Силы обороны поразили НПЗ в трех регионах России — Зеленский
Киев • УНН
Президент рассказал о поражении трех НПЗ на территории РФ.
Силы обороны поразили нефтеперерабатывающие заводы в трех регионах россии, а также место хранения и запуска дронов в курском регионе. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Наши воины продолжают справедливо отвечать на российские удары по Украине. В рязанском регионе поражен НПЗ. Было применено наше дальнобойное оружие по нефтеперерабатывающим заводам в пермском регионе и Татарстане, по месту хранения и запуска ударных дронов в Курском регионе
Он также сообщил, что украинские военные поразили цель в акватории Черного моря.
Спасибо за меткость каждому нашему подразделению!
Ранее компания — производитель ударных дронов Fire Point сообщила о том, что украинские военные поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод с помощью дальнобойных БПЛА FP-1. В компании также добавили, что благодаря нанесенному удару были поражены крупнейшие установки первичной переработки нефти Рязанского НПЗ.
Этот удар подтвердили также в Генеральном штабе Украины. По информации Генштаба, в ночь на 6 сентября Силы обороны также поразили аэродром "Ростов-на-Дону" и три объекта ПВО в рф.
Дополнительно
Рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий по переработке нефти в России. Его проектная мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год (примерно 4,9% от общего объема нефтепереработки в рф).
Завод входит в структуру "роснефти". Данное предприятие неоднократно подвергалось ударам и атакам беспилотников Сил обороны Украины (в частности, в мае, июле и сентябре 2026 года). Предыдущие атаки приводили к существенным повреждениям технологических установок, длительным остановкам первичной и вторичной переработки нефти и пожарам на территории завода.
Напомним
После ударов Сил обороны остановили работу ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и "НОВАТЭК-Усть-Луга" в России.