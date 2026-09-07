Сили оборони уразили НПЗ у трьох регіонах росії - Зеленський
Київ • УНН
Президент розповів про ураження трьох НПЗ на території рф.
Сили оборони уразили нафтопереробні заводи у трьох регіонах росії, а також місце зберігання і пусків дронів у курському регіоні. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Наші воїни продовжують справедливо відповідати на російські удари по Україні. У Рязанському регіоні уражено НПЗ. Було застосування нашої далекобійної сили по нафтопереробних заводах у Пермському регіоні й Татарстані, по місці зберігання і пусків ударних дронів у Курському регіоні
Він також повідомив, що українські військові уразили ціль в акваторії Чорного моря.
Дякую за влучність кожному нашому підрозділу!
Раніше компанія-виробник ударних дронів Fire Point повідомила про те, що українські військові уразили рязанський нафтопереробний завод за допомогою далекобійних БПЛА FP-1. У компанії також додали, що завдяки нанесеному удару було уражено найбільші установки первинної переробки нафти рязанського НПЗ.
Цей удар підтвердили також у Генеральному штабі України. За інформацією Генштабу, у ніч на 6 вересня Сили оборони також уразили аеродром "Ростов-на-Дону" та три об'єкти ППО в рф.
Додатково
рязанський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств із переробки нафти в росії. Його проєктна потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік (приблизно 4,9% від загального обсягу нафтопереробки в рф).
Завод входить до структури "роснєфті". Дане підприємство неодноразово зазнавало ударів та атак безпілотників Сил оборони України (зокрема у травні, липні та вересні 2026 року). Попередні атаки призводили до суттєвих пошкоджень технологічних установок, тривалих зупинок первинної та вторинної переробки нафти й пожеж на території заводу.
Нагадаємо
Після ударів Сил оборони зупинили роботу ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" і "НОВАТЭК-Усть-Луга" у росії.