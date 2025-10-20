Суд зменшив розмір застави екссудді Верховного Суду Львову з понад 300 млн грн до 20 млн грн

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави з понад 300 млн грн на 20 млн грн ексголові Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдану Львову, який є підозрюваним у справі про заволодіння так званою "трубою віктора медведчука", передає УНН.

Деталі

Вищий антикорупційний суд продовжив до 9 грудня строк дії обов'язків, покладених на колишнього суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова. Його підозрюють у причетності до справи про заволодіння так званою "трубою Віктора Медведчука".

Змінити запобіжний захід до підозрюваного Львова, а саме зменшити розмір застави з 302 млн 800 тис. грн до 20 млн грн. Процесуальні обов'язки покладені згідно з ухвалою судді ВАКС від 9 жовтня 2025 року залишити без змін - оголосив суддя.

Таким чином Львов зобов'язаний:

прибувати за кожною вимогою до детектива або суду;

повідомляти детектива, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання або роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними у справі, а також зі свідками;

здати на зберігання до відповідних органів документи для виїзду за кордон;

носити електронний браслет.

Доповнення

5 жовтня 2022 року Голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду на підставі листа СБУ про наявність у нього громадянства рф.

Київський окружний адміністративний суд 10 січня 2024 року задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді.

Служба безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова.

Богдана Львова обрали заступником голови нового Верховного Суду у 2017 році.

15 вересня 2022 року вийшло розслідування журналістів проєкту "Схеми", згідно з яким Львов з 1999 року має паспорт громадянина росії та з 2010 року індивідуальний податковий номер в офіційному реєстрі федеральної податкової служби рф.

Справа про заволодіння так званої "труби Віктора Медведчука"

Богдана Львова підозрюють у пособництві у привласнення української частини магістрального нафтопроводу "Самара – Західний напрямок", що належить Фонду державного майна України.

Нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок" був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у власність держави на підставі правонаступництва. Водночас, дочірня компанія російської АК "Транснафтопродукт" зазначений трубопровід у власність України не передала.

Починаючи з 2017 року НАБУ і САП здійснюють розслідування фактів незаконного заволодіння трубопроводом. Детективам і прокурорам вдалось зібрати матеріали для накладення арешту, а згодом вони стали основою позову ФДМУ, що дозволило врешті-решт повернути майно державі.

Збитки державі оцінюють в 1,4 млрд грн. Підозру в незаконному заволодінні нафтопроводом у 2024 році було повідомлено екснардепу віктору медведчуку.