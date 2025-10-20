Суд зменшив розмір застави екссудді Верховного Суду Львову з понад 300 млн грн до 20 млн грн

$41.640.00
48.520.00
ukenru
04:24 • 2304 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
02:26 • 11614 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 52159 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 80774 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 48644 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 44855 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 41946 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 47133 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54888 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 48178 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.9м/с
91%
749мм
Популярнi новини
Збройні Сили Литви отримали перші вертольоти Black Hawk зі США19 жовтня, 21:09 • 7442 перегляди
Заборонив ПЦУ відспівувати його та закликав до створення єдиної незалежної УПЦ: Філарет оприлюднив духовний заповіт Photo19 жовтня, 21:58 • 17115 перегляди
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському20 жовтня, 00:21 • 18702 перегляди
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці01:54 • 12704 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди04:49 • 5992 перегляди
Публікації
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 80774 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 55270 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 134822 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 155708 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 178956 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Піт Гегсет
Густаво Петро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Херсонська область
Єгипет
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 45457 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 50003 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 68885 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 68381 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 94865 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Financial Times
Brent
Truth Social
Boeing 747

Суд зменшив розмір застави екссудді Верховного Суду Львову з понад 300 млн грн до 20 млн грн

Київ • УНН

 • 458 перегляди

Колишній суддя має прибувати за вимогами в суд або до слідчих, здати документи для виїзду за кордон і носити електронний браслет.

Суд зменшив розмір застави екссудді Верховного Суду Львову з понад 300 млн грн до 20 млн грн

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави з понад 300 млн грн на 20 млн грн ексголові Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдану Львову, який є підозрюваним у справі про заволодіння так званою "трубою віктора медведчука", передає УНН.

Деталі

Вищий антикорупційний суд продовжив до 9 грудня строк дії обов'язків, покладених на колишнього суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова. Його підозрюють у причетності до справи про заволодіння так званою "трубою Віктора Медведчука".

Змінити запобіжний захід до підозрюваного Львова, а саме зменшити розмір застави з 302 млн 800 тис. грн до 20 млн грн. Процесуальні обов'язки покладені згідно з ухвалою судді ВАКС від 9 жовтня 2025 року залишити без змін

 - оголосив суддя.

Таким чином Львов зобов'язаний:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива або суду;
    • повідомляти детектива, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання або роботи;
      • утримуватися від спілкування з підозрюваними у справі, а також зі свідками;
        • здати на зберігання до відповідних органів документи для виїзду за кордон;
          • носити електронний браслет.

            Доповнення

            5 жовтня 2022 року Голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду на підставі листа СБУ про наявність у нього громадянства рф.

            Київський окружний адміністративний суд 10 січня 2024 року задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді.

            Служба безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова.

            Богдана Львова обрали заступником голови нового Верховного Суду у 2017 році.

            15 вересня 2022 року вийшло розслідування журналістів проєкту "Схеми", згідно з яким Львов з 1999 року має паспорт громадянина росії та з 2010 року індивідуальний податковий номер в офіційному реєстрі федеральної податкової служби рф.

            Справа про заволодіння так званої "труби Віктора Медведчука"

            Богдана Львова підозрюють у пособництві у привласнення української частини магістрального нафтопроводу "Самара – Західний напрямок", що належить Фонду державного майна України.

            Нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок" був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у власність держави на підставі правонаступництва. Водночас, дочірня компанія російської АК "Транснафтопродукт" зазначений трубопровід у власність України не передала.

            Починаючи з 2017 року НАБУ і САП здійснюють розслідування фактів незаконного заволодіння трубопроводом. Детективам і прокурорам вдалось зібрати матеріали для накладення арешту, а згодом вони стали основою позову ФДМУ, що дозволило врешті-решт повернути майно державі.

            Збитки державі оцінюють в 1,4 млрд грн. Підозру в незаконному заволодінні нафтопроводом у 2024 році було повідомлено екснардепу віктору медведчуку.

            Анна Мурашко

            Суспільство
            Служба безпеки України