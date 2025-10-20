Суд уменьшил размер залога экс-судье Верховного Суда Львову с более 300 млн грн до 20 млн грн
Киев • УНН
Бывший судья должен являться по требованиям в суд или к следователям, сдать документы для выезда за границу и носить электронный браслет.
Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога с более чем 300 млн грн на 20 млн грн экс-главе Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдану Львову, который является подозреваемым по делу о завладении так называемой "трубой виктора медведчука", передает УНН.
Детали
Высший антикоррупционный суд продлил до 9 декабря срок действия обязанностей, возложенных на бывшего судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова. Его подозревают в причастности к делу о завладении так называемой "трубой виктора медведчука".
Изменить меру пресечения подозреваемому Львову, а именно уменьшить размер залога с 302 млн 800 тыс. грн до 20 млн грн. Процессуальные обязанности, возложенные согласно определению судьи ВАКС от 9 октября 2025 года, оставить без изменений
Таким образом, Львов обязан:
- прибывать по каждому требованию к детективу или суду;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы;
- воздерживаться от общения с подозреваемыми по делу, а также со свидетелями;
- сдать на хранение в соответствующие органы документы для выезда за границу;
- носить электронный браслет.
Дополнение
5 октября 2022 года Председатель Верховного суда Всеволод Князев отчислил председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова из штата Верховного суда на основании письма СБУ о наличии у него гражданства РФ.
Киевский окружной административный суд 10 января 2024 года удовлетворил иск экс-главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова о восстановлении в должности судьи.
Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у главы Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины Богдана Львова.
Богдана Львова избрали заместителем председателя нового Верховного Суда в 2017 году.
15 сентября 2022 года вышло расследование журналистов проекта "Схемы", согласно которому Львов с 1999 года имеет паспорт гражданина россии и с 2010 года индивидуальный налоговый номер в официальном реестре федеральной налоговой службы рф.
Дело о завладении так называемой "трубой Виктора Медведчука"
Богдана Львова подозревают в пособничестве в присвоении украинской части магистрального нефтепровода "Самара – Западное направление", принадлежащего Фонду государственного имущества Украины.
Нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства. В то же время, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" указанный трубопровод в собственность Украины не передала.
Начиная с 2017 года НАБУ и САП осуществляют расследование фактов незаконного завладения трубопроводом. Детективам и прокурорам удалось собрать материалы для наложения ареста, а впоследствии они стали основой иска ФГИУ, что позволило в конце концов вернуть имущество государству.
Ущерб государству оценивается в 1,4 млрд грн. Подозрение в незаконном завладении нефтепроводом в 2024 году было сообщено экс-нардепу виктору медведчуку.