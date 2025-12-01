$42.270.07
САП вимагає визнати необґрунтованими активи нардепа на понад 8 млн гривень

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованими активів на понад 8 млн гривень. Ці активи, оформлені на пов'язаних осіб, включають три люксові автомобілі, якими користувався народний депутат.

САП вимагає визнати необґрунтованими активи нардепа на понад 8 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася із позовом до Вищого антикорупційного суду щодо визнання необґрунтованими активів на понад 8 млн гривень, які були оформлені на низку фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із народним депутатом України. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

Деталі

Прокурор САП заявив до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активів, що були оформлені на низку фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із народним депутатом України

- йдеться в повідомленні.

Встановлено, що упродовж 2020–2021 років неофіційні водії народного обранця і пов’язане з ним приватне товариство придбали у приватну власність три люксові автомобілі "Toyota Land Cruiser 200", 2020 р.в., "BMW 730LD", 2020 р.в., та "BMW Х5" 2020 р.в., загальною вартістю понад 8,6 млн гривень.

"Після купівлі цих активів їх використовував посадовець. При цьому навіть отримав допуск для заїзду на територію Верховної Ради України. Проте, провівши аналіз доходів та видатків представника влади та членів його сім’ї, встановлено неможливість набути ці транспортні засоби за рахунок законних доходів. Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання вказаних транспортних засобів необґрунтованими активами та стягнення їх вартості в дохід держави", - додали в САП.

Нагадаємо

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність рішення ВАКС, який стягнув у дохід держави вартість автомобіля начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України. Вартість автівки оцінюється в понад 3 млн гривень.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Міністерство юстиції України
Вищий антикорупційний суд України
Верховна Рада України