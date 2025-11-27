ВАКС остаточно стягнув у дохід держави 3,3 млн грн необґрунтованих активів посадовця Мін’юсту

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність рішення ВАКС, який стягнув у дохід держави вартість автомобіля начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України. Вартість автівки оцінюється в понад 3 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність рішення першої інстанції щодо визнання необґрунтованими активів начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту та їх стягнення у дохід держави. Йдеться про майже 3,3 млн грн, набуті без підтвердженого законного походження - йдеться в повідоменні.

У ході слідства було встановлено, що донька посадовця у 2023 році оформила на себе автомобіль Land Rover Range Rover Vogue 2021 року випуску. Водночас фактичним користувачем елітного автомобіля був сам посадовець Мін’юсту. Аналіз доходів та витрат родини підтвердив: придбати таке майно на законні доходи вони не могли.

"Суд погодився з доводами прокуратури й відмовив посадовцю в апеляційній скарзі. Рішення Апеляційної палати ВАКС набрало чинності з моменту проголошення", - додали в ДБР.

