Ексклюзив
15:25 • 6594 перегляди
ВАКС остаточно стягнув у дохід держави 3,3 млн грн необґрунтованих активів посадовця Мін’юсту

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність стягнення у дохід держави майже 3,3 млн грн необґрунтованих активів посадовця Мін’юсту. Йдеться про вартість автомобіля Land Rover Range Rover Vogue 2021 року випуску, оформленого на доньку, але фактично використовуваного чиновником.

ВАКС остаточно стягнув у дохід держави 3,3 млн грн необґрунтованих активів посадовця Мін’юсту

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність рішення ВАКС, який стягнув у дохід держави вартість автомобіля начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України. Вартість автівки оцінюється в понад 3 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.

Деталі

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність рішення першої інстанції щодо визнання необґрунтованими активів начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту та їх стягнення у дохід держави. Йдеться про майже 3,3 млн грн, набуті без підтвердженого законного походження

- йдеться в повідоменні.

У ході слідства було встановлено, що донька посадовця у 2023 році оформила на себе автомобіль Land Rover Range Rover Vogue 2021 року випуску. Водночас фактичним користувачем елітного автомобіля був сам посадовець Мін’юсту. Аналіз доходів та витрат родини підтвердив: придбати таке майно на законні доходи вони не могли.

"Суд погодився з доводами прокуратури й відмовив посадовцю в апеляційній скарзі. Рішення Апеляційної палати ВАКС набрало чинності з моменту проголошення", - додали в ДБР.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави вартість автомобіля начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України. Вартість автівки оцінюється в понад 3 млн гривень.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Міністерство юстиції України