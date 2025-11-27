ВАКС окончательно взыскал в доход государства 3,3 млн грн необоснованных активов чиновника Минюста

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Эксклюзив
15:25 • 7664 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 15015 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 12220 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 17198 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 13933 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 11853 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 15972 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 11397 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 11290 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13853 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.5м/с
86%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 23410 просмотра
Босния и Герцеговина не разрешила самолету главы МИД Венгрии приземлиться: стала известна причина27 ноября, 06:53 • 11909 просмотра
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер27 ноября, 07:34 • 13030 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto27 ноября, 09:33 • 22450 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 19238 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 5406 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
15:25 • 7664 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
14:27 • 15016 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
14:12 • 17199 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 11204 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Покровск
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 23560 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 46037 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 79741 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 95499 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 95096 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
ТикТок
Boeing Starliner

ВАКС окончательно взыскал в доход государства 3,3 млн грн необоснованных активов чиновника Минюста

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Апелляционная палата ВАКС подтвердила законность взыскания в доход государства почти 3,3 млн грн необоснованных активов чиновника Минюста. Речь идет о стоимости автомобиля Land Rover Range Rover Vogue 2021 года выпуска, оформленного на дочь, но фактически используемого чиновником.

ВАКС окончательно взыскал в доход государства 3,3 млн грн необоснованных активов чиновника Минюста

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила законность решения ВАКС, который взыскал в доход государства стоимость автомобиля начальника Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины. Стоимость автомобиля оценивается в более чем 3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Детали

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила законность решения первой инстанции о признании необоснованными активов начальника Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста и их взыскании в доход государства. Речь идет о почти 3,3 млн грн, приобретенных без подтвержденного законного происхождения

- говорится в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что дочь должностного лица в 2023 году оформила на себя автомобиль Land Rover Range Rover Vogue 2021 года выпуска. В то же время фактическим пользователем элитного автомобиля был сам должностное лицо Минюста. Анализ доходов и расходов семьи подтвердил: приобрести такое имущество на законные доходы они не могли.

"Суд согласился с доводами прокуратуры и отказал должностному лицу в апелляционной жалобе. Решение Апелляционной палаты ВАКС вступило в силу с момента провозглашения", - добавили в ГБР.

Напомним

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства стоимость автомобиля начальника Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины. Стоимость автомобиля оценивается в более чем 3 млн гривен.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Министерство юстиции Украины