ВАКС окончательно взыскал в доход государства 3,3 млн грн необоснованных активов чиновника Минюста

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила законность решения ВАКС, который взыскал в доход государства стоимость автомобиля начальника Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины. Стоимость автомобиля оценивается в более чем 3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила законность решения первой инстанции о признании необоснованными активов начальника Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста и их взыскании в доход государства. Речь идет о почти 3,3 млн грн, приобретенных без подтвержденного законного происхождения - говорится в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что дочь должностного лица в 2023 году оформила на себя автомобиль Land Rover Range Rover Vogue 2021 года выпуска. В то же время фактическим пользователем элитного автомобиля был сам должностное лицо Минюста. Анализ доходов и расходов семьи подтвердил: приобрести такое имущество на законные доходы они не могли.

"Суд согласился с доводами прокуратуры и отказал должностному лицу в апелляционной жалобе. Решение Апелляционной палаты ВАКС вступило в силу с момента провозглашения", - добавили в ГБР.

