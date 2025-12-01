САП требует признать необоснованными активы нардепа на более чем 8 млн гривен
Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в ВАКС с иском о признании необоснованными активов на более чем 8 млн гривен. Эти активы, оформленные на связанных лиц, включают три люксовых автомобиля, которыми пользовался народный депутат.
Детали
Прокурор САП заявил в Высший антикоррупционный суд иск о признании необоснованными активов, которые были оформлены на ряд физических и юридических лиц, связанных с народным депутатом Украины
Установлено, что в течение 2020–2021 годов неофициальные водители народного избранника и связанное с ним частное общество приобрели в частную собственность три люксовых автомобиля "Toyota Land Cruiser 200", 2020 г.в., "BMW 730LD", 2020 г.в., и "BMW Х5" 2020 г.в., общей стоимостью более 8,6 млн гривен.
"После покупки этих активов их использовал чиновник. При этом даже получил допуск для заезда на территорию Верховной Рады Украины. Однако, проведя анализ доходов и расходов представителя власти и членов его семьи, установлена невозможность приобрести эти транспортные средства за счет законных доходов. Ввиду этого, прокурор САП обратился в суд с иском о признании указанных транспортных средств необоснованными активами и взыскании их стоимости в доход государства", - добавили в САП.
Напомним
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила законность решения ВАКС, который взыскал в доход государства стоимость автомобиля начальника Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины. Стоимость автомобиля оценивается в более чем 3 млн гривен.