В двух областях РФ произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотно
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
Украинская делегация прибыла на место переговоров в Майами
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
САП требует признать необоснованными активы нардепа на более чем 8 млн гривен

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в ВАКС с иском о признании необоснованными активов на более чем 8 млн гривен. Эти активы, оформленные на связанных лиц, включают три люксовых автомобиля, которыми пользовался народный депутат.

САП требует признать необоснованными активы нардепа на более чем 8 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась с иском в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов на сумму более 8 млн гривен, которые были оформлены на ряд физических и юридических лиц, связанных с народным депутатом Украины. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

Прокурор САП заявил в Высший антикоррупционный суд иск о признании необоснованными активов, которые были оформлены на ряд физических и юридических лиц, связанных с народным депутатом Украины

- говорится в сообщении.

Установлено, что в течение 2020–2021 годов неофициальные водители народного избранника и связанное с ним частное общество приобрели в частную собственность три люксовых автомобиля "Toyota Land Cruiser 200", 2020 г.в., "BMW 730LD", 2020 г.в., и "BMW Х5" 2020 г.в., общей стоимостью более 8,6 млн гривен.

"После покупки этих активов их использовал чиновник. При этом даже получил допуск для заезда на территорию Верховной Рады Украины. Однако, проведя анализ доходов и расходов представителя власти и членов его семьи, установлена невозможность приобрести эти транспортные средства за счет законных доходов. Ввиду этого, прокурор САП обратился в суд с иском о признании указанных транспортных средств необоснованными активами и взыскании их стоимости в доход государства", - добавили в САП.

Напомним

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила законность решения ВАКС, который взыскал в доход государства стоимость автомобиля начальника Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины. Стоимость автомобиля оценивается в более чем 3 млн гривен.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Министерство юстиции Украины
Высший антикоррупционный суд Украины
Верховная Рада