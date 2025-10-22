$41.740.01
09:23
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в Харкові
08:35
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показники
07:30
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:34
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
05:20
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триває
21 жовтня, 21:57
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішення
21 жовтня, 19:58
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
Штраф на 68 тис. грн за недекларування понад 4 млн грн: суд оголосив вирок ексголові Тернопільської облради Головку

Київ • УНН

 • 1340 перегляди

ВАКС призначив ексголові Тернопільської облради Михайлу Головку штраф 68 тис. гривень за декларування недостовірних відомостей на понад 4 млн грн. Він не відобразив квартиру матері, яку використовував з сім'єю, та інші активи.

Штраф на 68 тис. грн за недекларування понад 4 млн грн: суд оголосив вирок ексголові Тернопільської облради Головку

Вищий антикорупційний суд призначив ексголові Тернопільської облради Михайлу Головку покарання у виді 68 тис. гривень штрафу за декларування недостовірних відомостей у розмірі понад 4 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Деталі

Повідомляється, що 22 жовтня 2025 року ВАКС оголосив вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради, обвинуваченому в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачені Законом України "Про запобігання корупції".

Відповідно до вироку суду колишнього посадовця визнано винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, та призначено покарання у виді 68 тис. гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком один рік 

- інформує САП.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Деталі справи

У межах досудового розслідування встановлено, що обвинувачений у деклараціях за 2022–2023 роки не відобразив відомості про квартиру площею 201,9 кв. м, що належала його матері, проте яку він використовував разом із членами сім’ї. Крім того, у декларацію за 2022 рік особа не внесла інформацію про грошові кошти на банківському рахунку, а також про нежитлові приміщення, а саме паркувальне місце, автомийку та кладову, які належать членам його сім’ї.

Загальна сума незадекларованого майна за 2022 рік становить 2,2 млн грн, за 2023 рік - понад 2 млн грн.

В САП зауважили, що ухвалою ВАКС від 21 серпня 2025 року кримінальне провадження в частині недостовірного декларування за 2023 рік закрито на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв'язку із законодавчими змінами, що підняли поріг настання кримінальної відповідальності (з 500 до 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб), що мали зворотну дію в часі, оскільки покращували його становище.

Крім того, вироком ВАКС від 18 червня 2025 року колишнього голову Тернопільської обласної ради визнано винуватим у проханні надати та одержанні понад 600 тис. грн неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

Анна Мурашко

