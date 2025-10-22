$41.740.01
Штраф на 68 тыс. грн за недекларирование более 4 млн грн: суд огласил приговор экс-главе Тернопольского облсовета Головко

Киев • УНН

 • 1196 просмотра

ВАКС назначил экс-главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко штраф 68 тыс. гривен за декларирование недостоверных сведений на более чем 4 млн грн. Он не отразил квартиру матери, которую использовал с семьей, и другие активы.

Штраф на 68 тыс. грн за недекларирование более 4 млн грн: суд огласил приговор экс-главе Тернопольского облсовета Головко

Высший антикоррупционный суд назначил экс-главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко наказание в виде 68 тыс. гривен штрафа за декларирование недостоверных сведений в размере более 4 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Подробности

Сообщается, что 22 октября 2025 года ВАКС огласил приговор бывшему председателю Тернопольского областного совета, обвиняемому в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренные Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Согласно приговору суда бывший чиновник признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины, и назначено наказание в виде 68 тыс. гривен штрафа с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, сроком один год 

- информирует САП.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Детали дела

В рамках досудебного расследования установлено, что обвиняемый в декларациях за 2022–2023 годы не отразил сведения о квартире площадью 201,9 кв. м, принадлежавшей его матери, однако которую он использовал вместе с членами семьи. Кроме того, в декларацию за 2022 год лицо не внесло информацию о денежных средствах на банковском счете, а также о нежилых помещениях, а именно парковочном месте, автомойке и кладовой, которые принадлежат членам его семьи.

Общая сумма незадекларированного имущества за 2022 год составляет 2,2 млн грн, за 2023 год - более 2 млн грн.

В САП отметили, что определением ВАКС от 21 августа 2025 года уголовное производство в части недостоверного декларирования за 2023 год закрыто на основании п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, в связи с законодательными изменениями, поднявшими порог наступления уголовной ответственности (с 500 до 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц), имевшими обратное действие во времени, поскольку улучшали его положение.

Кроме того, приговором ВАКС от 18 июня 2025 года бывший председатель Тернопольского областного совета признан виновным в просьбе предоставить и получении более 600 тыс. грн неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.

Анна Мурашко

