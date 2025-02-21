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Ексголові Тернопільської облради Головку повідомили про нову підозру

Ексголові Тернопільської облради Головку повідомили про нову підозру

Київ • УНН

 • 37435 перегляди

Михайлу Головку повідомили про нову підозру щодо недекларування квартири, паркомісця та інших об'єктів. Наразі у ВАКС також розглядається справа щодо отримання ним неправомірної вигоди від бізнесмена.

Народному депутату України 7-го та 8-го скликань, ексголові Тернопільської облради, чинному депутату цієї ж облради Михайлу Головку повідомлено про підозру у недекларуванні майна на суму понад 2 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Деталі

Прізвище не вказується, але згідно з матеріалами справи випливає, що йдеться про Михайла Головка.

За дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про підозру колишньому голові Тернопільської облради (який наразі є депутатом цієї ж облради) в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачені Законом України "Про запобігання корупції,

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у межах досудового розслідування встановлено, що на той момент голова облради в деклараціях за 2022–2023 роки не відобразив відомості про квартиру площею 201,9 кв. м, що належала його матері, проте яку він використовував разом із членами сім’ї. 

Крім того, у декларації за 2022 рік особа не внесла інформацію про грошові кошти на банківському рахунку, а також нежитлові приміщення, а саме паркувальне місце, автомийку та кладову, які належать членам його сім’ї.

Доповнення

Зауважимо, що наразі у ВАКС слухається справа за обвинуваченням вказаної особи в проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера. 

У 2024 році у справі щодо колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, який підозрюється в проханні надати та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера, було завершено досудове розслідування.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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