Экс-главе Тернопольского облсовета Головко сообщили о новом подозрении

Народному депутату Украины 7-го и 8-го созывов, экс-главе Тернопольского облсовета, действующему депутату этого же облсовета Михаилу Головко сообщено о подозрении в недекларировании имущества на сумму более 2 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Детали

Фамилия не указывается, но согласно материалам дела следует, что речь идет о Михаиле Головко.

По поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении бывшему председателю Тернопольского облсовета (который сейчас является депутатом этого же облсовета) в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренные Законом Украины «О предотвращении коррупции, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что на тот момент председатель облсовета в декларациях за 2022-2023 годы не отразил сведения о квартире площадью 201,9 кв. м, принадлежавшей его матери, однако которую он использовал вместе с членами семьи.

Кроме того, в декларации за 2022 год лицо не внесло информацию о денежных средствах на банковском счете, а также нежилые помещения, а именно парковочное место, автомойку и кладовую, которые принадлежат членам его семьи.

Дополнение

Заметим, что сейчас в ВАКС слушается дело по обвинению указанного лица в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.

В 2024 году по делу в отношении бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко, который подозревается в просьбе предоставить и получении взятки от бизнесмена-волонтера, было завершено досудебное расследование.

