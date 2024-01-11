У справі про хабарництво екс-голови Тернопільської облради завершили розслідування
Київ • УНН
Завершено досудове розслідування у справі про хабарництво екс-голови Тернопільської міської ради Михайла Головка, якого звинувачують в отриманні хабара від підприємця-волонтера.
У справі щодо колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, який підозрюється в проханні надати та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера, завершено досудове розслідування. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
11 січня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього голови Тернопільської обласної ради, який підозрюється в проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.
Деталі
Повідомляється, що на сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора відкрито матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення.
"Голову Тернопільської обласної ради у червні 2023 року було викрито "на гарячому" одразу після одержання ним понад 600 тис. грн. Ці кошти посадовець вимагав за узгодження та включення в перелік об’єктів, які потребують фінансування за бюджетні кошти, виконаних робіт з капітального ремонту дороги місцевого значення, а також подальше підписання актів виконаних робіт комунальним підприємством Тернопільської обласної ради", - зазначається в повідомленні.
Голові Тернопільської облради та двом заступникам повідомили про підозру26.06.23, 19:42 • 746526 переглядiв
У той же день на вимаганні від цього ж підприємця майже 2 млн грн було викрито двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації.
В САП зазначили, що 10 січня 2024 року матеріали слідства стосовно ексголови Тернопільської облради виділили в окреме провадження. Також особі повідомили нову підозру. На сьогодні його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 та ч. 1 ст. 263 КК України.
Розслідування стосовно заступників голови Тернопільської ОВА наразі триває.
Нагадаємо
26 червня 2023 року Національне антикорупційне бюро України повідомило, що затримало голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на хабарі.