По делу о взяточничестве экс-главы Тернопольского облсовета завершили расследование

В деле в отношении бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко, который подозревается в просьбе предоставить и получении взятки от бизнесмена-волонтера, завершено досудебное расследование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

11 января 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего председателя Тернопольского областного совета, который подозревается в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера. - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на сегодня детективами НАБУ по поручению прокурора открыты материалы уголовного производства стороне защиты для ознакомления.

"Председатель Тернопольского областного совета в июне 2023 года был разоблачен "на горячем" сразу после получения им более 600 тыс. грн. Эти средства чиновник требовал за согласование и включение в перечень объектов, требующих финансирования за бюджетные средства, выполненных работ по капитальному ремонту дороги местного значения, а также дальнейшее подписание актов выполненных работ коммунальным предприятием Тернопольского областного совета", - отмечается в сообщении.

Главе Тернопольского облсовета и двум заместителям сообщили о подозрении

В тот же день на вымогательстве от этого же предпринимателя почти 2 млн грн были разоблачены два заместителя председателя Тернопольской областной военной администрации.

В САП отметили, что 10 января 2024 года материалы следствия в отношении экс-главы Тернопольского облсовета выделили в отдельное производство. Также лицу сообщили новое подозрение. На сегодня его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 и ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Расследование в отношении заместителей председателя Тернопольской ОГА пока продолжается. - информирует САП.

Напомним

26 июня 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что задержало председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации на взятке.