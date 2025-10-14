$41.610.01
Ексклюзив
11:53
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Ексклюзив
09:28
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
14 жовтня, 06:24
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
ВАКС змінив запобіжний захід посадовцю Міноборони: його підозрюють у вимаганні 1,3 млн гривень хабаря

Київ • УНН

 • 550 перегляди

Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід посадовцю Міноборони на тримання під вартою до 12 грудня 2025 року. Альтернативою є застава у 20 млн гривень, тоді як раніше він підозрювався у вимаганні 1,3 млн доларів за перемогу в конкурсі на будівництво житла для військових.

ВАКС змінив запобіжний захід посадовцю Міноборони: його підозрюють у вимаганні 1,3 млн гривень хабаря

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід посадовцю Міністерства оборони України. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Імені посадовця прямо не називають, але, вочевидь, йдеться про керівника Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони Віталія Гайдука.

У вівторок, 14 жовтня АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на рішення ВАКС від 14 вересня 2025 року. Йдеться про застосування до посадовця Міноборони запобіжного заходу у вигляді застави.

Щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 12 грудня 2025 року.

Також дане рішення передбачає внесення 20 млн гривень застави в якості альтернативи відбуванню покарання за гратами.

Контекст

УНН повідомляв, що за даними слідства посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва. Для реалізації плану він залучив інших осіб, а "послуги" оцінив у 1,3 млн доларів США.

Євген Устименко

