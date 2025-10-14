ВАКС змінив запобіжний захід посадовцю Міноборони: його підозрюють у вимаганні 1,3 млн гривень хабаря
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід посадовцю Міноборони на тримання під вартою до 12 грудня 2025 року. Альтернативою є застава у 20 млн гривень, тоді як раніше він підозрювався у вимаганні 1,3 млн доларів за перемогу в конкурсі на будівництво житла для військових.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід посадовцю Міністерства оборони України. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.
Деталі
Імені посадовця прямо не називають, але, вочевидь, йдеться про керівника Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони Віталія Гайдука.
У вівторок, 14 жовтня АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на рішення ВАКС від 14 вересня 2025 року. Йдеться про застосування до посадовця Міноборони запобіжного заходу у вигляді застави.
Щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 12 грудня 2025 року.
Також дане рішення передбачає внесення 20 млн гривень застави в якості альтернативи відбуванню покарання за гратами.
Контекст
УНН повідомляв, що за даними слідства посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва. Для реалізації плану він залучив інших осіб, а "послуги" оцінив у 1,3 млн доларів США.