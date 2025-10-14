ВАКС изменил меру пресечения должностному лицу Минобороны: его подозревают в вымогательстве 1,3 млн гривен взятки

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения должностному лицу Министерства обороны Украины. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

Подробности

Имя должностного лица прямо не называют, но, очевидно, речь идет о руководителе Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны Виталии Гайдуке.

Во вторник, 14 октября АП ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП на решение ВАКС от 14 сентября 2025 года. Речь идет о применении к должностному лицу Минобороны меры пресечения в виде залога.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 12 декабря 2025 года.

Также данное решение предусматривает внесение 20 млн гривен залога в качестве альтернативы отбыванию наказания за решеткой.

Контекст

УНН сообщал, что по данным следствия должностное лицо предложило обеспечить победу в конкурсе на возведение дома для военных в Святошинском районе Киева. Для реализации плана он привлек других лиц, а "услуги" оценил в 1,3 млн долларов США.