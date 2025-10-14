ВАКС изменил меру пресечения должностному лицу Минобороны: его подозревают в вымогательстве 1,3 млн гривен взятки

$41.610.01
48.130.03
ukenru
Эксклюзив
11:53 • 1564 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 2458 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 4260 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28 • 10350 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 13308 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 13565 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
08:01 • 13149 просмотра
Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ
Эксклюзив
07:39 • 15393 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент
06:48 • 15168 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 16379 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.6м/с
69%
751мм
Популярные новости
Прекращение огня в Украине даст возможность войскам РФ быстро передислоцироваться к восточной границе НАТО - ISW14 октября, 02:36 • 12596 просмотра
"Не удается сыграть оптимальным составом": Ребров прокомментировал победу сборной Украины над Азербайджаном14 октября, 03:01 • 8874 просмотра
Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки14 октября, 04:29 • 28110 просмотра
Алек Болдуин и его брат попали в ДТП на трассе вблизи Нью-Йорка06:35 • 6452 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен07:09 • 17848 просмотра
публикации
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53 • 1564 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 51577 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 51608 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 59001 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 55344 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Прокудин Александр Сергеевич
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сектор Газа
Европа
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 24982 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 29710 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 31185 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13 октября, 14:09 • 30860 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 58294 просмотра
Актуальное
Золото
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-22 Raptor
Financial Times
Time (журнал)

ВАКС изменил меру пресечения должностному лицу Минобороны: его подозревают в вымогательстве 1,3 млн гривен взятки

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Апелляционная палата ВАКС изменила меру пресечения должностному лицу Минобороны на содержание под стражей до 12 декабря 2025 года. Альтернативой является залог в 20 млн гривен, тогда как ранее он подозревался в вымогательстве 1,3 млн долларов за победу в конкурсе на строительство жилья для военных.

ВАКС изменил меру пресечения должностному лицу Минобороны: его подозревают в вымогательстве 1,3 млн гривен взятки

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения должностному лицу Министерства обороны Украины. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

Подробности

Имя должностного лица прямо не называют, но, очевидно, речь идет о руководителе Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны Виталии Гайдуке.

Во вторник, 14 октября АП ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП на решение ВАКС от 14 сентября 2025 года. Речь идет о применении к должностному лицу Минобороны меры пресечения в виде залога.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 12 декабря 2025 года.

Также данное решение предусматривает внесение 20 млн гривен залога в качестве альтернативы отбыванию наказания за решеткой.

Контекст

УНН сообщал, что по данным следствия должностное лицо предложило обеспечить победу в конкурсе на возведение дома для военных в Святошинском районе Киева. Для реализации плана он привлек других лиц, а "услуги" оценил в 1,3 млн долларов США.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Высший антикоррупционный суд Украины
Министерство обороны Украины
Киев