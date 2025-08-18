САП вимагає конфіскації нерухомості та авто ексзаступника міністра Кирєєвої на понад 3 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Вищого антикорупційного суду позов щодо стягнення в дохід держави активів колишнього заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Вікторії Киреєвої. Йдеться про майно вартістю понад 3 млн грн, походження якого викликає сумніви. Про це повідомляє пресслужба САП, пише УНН.

У САП не називають прізвища, але за матеріалами справи виходить, що мова йде саме про Вікторію Кирєєву.

Установлено, що впродовж 2020-2021 років, перебуваючи на посаді директора Департаменту дозвільно-ліцензійної діяльності та запобігання промисловому забрудненню Київської обласної державної адміністрації, посадова особа спільно з батьками та чоловіком набула у власність 2 квартири у передмісті Києва, нежитлове приміщення, комерційну нерухомість та транспортний засіб на суму понад 3 млн гривень.

Аналізом офіційних доходів і витрат родини встановлено, що вони не мали достатніх законних джерел доходів для придбання цих активів.

Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадової особи активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави. Також за заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на предмет позову