Ексклюзив
11:50 • 1962 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
08:34 • 33406 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 46995 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 32144 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 52028 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 67942 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 123153 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 148867 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 91882 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 88985 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
САП вимагає конфіскації нерухомості та авто ексзаступника міністра Кирєєвої на понад 3 млн грн

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до ВАКС щодо стягнення активів колишньої заступниці міністра Вікторії Кирєєвої. Йдеться про майно вартістю понад 3 млн грн, походження якого викликає сумніви.

САП вимагає конфіскації нерухомості та авто ексзаступника міністра Кирєєвої на понад 3 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Вищого антикорупційного суду позов щодо стягнення в дохід держави активів колишнього заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Вікторії Киреєвої.  Йдеться про майно вартістю понад 3 млн грн, походження якого викликає сумніви. Про це повідомляє пресслужба САП, пише УНН.

Деталі

У САП не називають прізвища, але за матеріалами справи виходить, що мова йде саме про Вікторію Кирєєву.

Установлено, що впродовж 2020-2021 років, перебуваючи на посаді директора Департаменту дозвільно-ліцензійної діяльності та запобігання промисловому забрудненню Київської обласної державної адміністрації, посадова особа спільно з батьками та чоловіком набула у власність 2 квартири у передмісті Києва, нежитлове приміщення, комерційну нерухомість та транспортний засіб на суму понад 3 млн гривень.

Аналізом офіційних доходів і витрат родини встановлено, що вони не мали достатніх законних джерел доходів для придбання цих активів.

Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадової особи активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави. Також за заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на предмет позову

- йдеться у повідомленні.

САП клопоче про відсторонення Кириленка з посади голови АМКУ08.08.25, 15:19 • 3158 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаКримінал та НП
Гривня
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Вищий антикорупційний суд України
Київ