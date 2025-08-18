САП требует конфискации недвижимости и авто экс-заместителя министра Киреевой на более чем 3 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход государства активов бывшего заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Виктории Киреевой. Речь идет об имуществе стоимостью более 3 млн грн, происхождение которого вызывает сомнения. Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет УНН.

В САП не называют фамилии, но по материалам дела выходит, что речь идет именно о Виктории Киреевой.

Установлено, что в течение 2020-2021 годов, находясь на должности директора Департамента разрешительно-лицензионной деятельности и предотвращения промышленного загрязнения Киевской областной государственной администрации, должностное лицо совместно с родителями и мужем приобрело в собственность 2 квартиры в пригороде Киева, нежилое помещение, коммерческую недвижимость и транспортное средство на сумму более 3 млн гривен.

Анализом официальных доходов и расходов семьи установлено, что они не имели достаточных законных источников доходов для приобретения этих активов.

Учитывая изложенное, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с должностного лица активов, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение, в доход государства. Также по заявлению прокурора судом в порядке обеспечения иска наложен арест на предмет иска