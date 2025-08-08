САП ходатайствует об отстранении Кириленко с должности главы АМКУ

САП подала ходатайство об отстранении от должности действующего Главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко из-за его заявлений о возможности использовать свою должность для влияния на участников уголовного производства через их близких лиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Прокурор САП обратился в суд с ходатайством об отстранении от должности Главы Антимонопольного комитета Украины, обвиняемого в незаконном обогащении на более чем 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений - информирует САП.

Отмечается, что после направления обвинительного акта в суд стороной защиты предпринята попытка отстранить судью Высшего антикоррупционного суда от рассмотрения этого дела по мотивам возможности влияния на нее обвиняемым через реализацию своих полномочий на должности Главы Антимонопольного комитета Украины.

Так, защитником должностного лица в заявлении об отводе указано, что он может принять решения, в том числе негативные, в отношении предприятия, на котором трудоустроен член семьи судьи. Обвиняемый это заявление поддержал - заявляет САП.

Сообщается, что с целью предотвращения противоправного поведения обвиняемого, который во время рассмотрения заявления об отводе лично подтвердил возможность использовать свою должность для влияния на участников уголовного производства через их близких лиц, а также препятствования уголовному производству иным образом, прокурор САП обратился в суд с соответствующим ходатайством.

Отметим, что во время досудебного расследования прокуроры не обращались к следственному судье с таким ходатайством, поскольку чиновник не предпринимал никаких попыток использовать свою должность для препятствования досудебному расследованию - говорится в сообщении.

Дополнение

В июле дело действующего главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, которого обвиняют в незаконном обогащении и недостоверном декларировании, направили в суд.

Главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщено о подозрении в недекларировании имущества. Его жене сообщено о подозрении в пособничестве в незаконном обогащении чиновника на более чем 72 млн грн.

Также Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении на более чем 56 миллионов гривен. Досудебное расследование установило, что в 2020–2023 годах, когда Кириленко был на должности руководителя Донецкой ОВА, он стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового автомобиля, а права собственности зарегистрировал на родственников жены.