Эксклюзив
12:43 • 744 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
10:49 • 17494 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 36685 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 28701 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 26940 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 46514 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 23320 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
8 августа, 06:06 • 53352 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 57850 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 29153 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
публикации
Эксклюзивы
САП ходатайствует об отстранении Кириленко с должности главы АМКУ

Киев • УНН

 • 556 просмотра

САП подала ходатайство об отстранении главы АМКУ Павла Кириленко от должности. Это связано с его заявлениями о возможности использования служебного положения для влияния на участников уголовного производства через их близких.

САП ходатайствует об отстранении Кириленко с должности главы АМКУ

САП подала ходатайство об отстранении от должности действующего Главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко из-за его заявлений о возможности использовать свою должность для влияния на участников уголовного производства через их близких лиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Прокурор САП обратился в суд с ходатайством об отстранении от должности Главы Антимонопольного комитета Украины, обвиняемого в незаконном обогащении на более чем 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений 

- информирует САП.

Отмечается, что после направления обвинительного акта в суд стороной защиты предпринята попытка отстранить судью Высшего антикоррупционного суда от рассмотрения этого дела по мотивам возможности влияния на нее обвиняемым через реализацию своих полномочий на должности Главы Антимонопольного комитета Украины.

Так, защитником должностного лица в заявлении об отводе указано, что он может принять решения, в том числе негативные, в отношении предприятия, на котором трудоустроен член семьи судьи. Обвиняемый это заявление поддержал 

- заявляет САП.

Сообщается, что с целью предотвращения противоправного поведения обвиняемого, который во время рассмотрения заявления об отводе лично подтвердил возможность использовать свою должность для влияния на участников уголовного производства через их близких лиц, а также препятствования уголовному производству иным образом, прокурор САП обратился в суд с соответствующим ходатайством.

Отметим, что во время досудебного расследования прокуроры не обращались к следственному судье с таким ходатайством, поскольку чиновник не предпринимал никаких попыток использовать свою должность для препятствования досудебному расследованию 

- говорится в сообщении.

Дополнение

В июле дело действующего главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, которого обвиняют в незаконном обогащении и недостоверном декларировании, направили в суд.

Главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщено о подозрении в недекларировании имущества. Его жене сообщено о подозрении в пособничестве в незаконном обогащении чиновника на более чем 72 млн грн.

Также Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении на более чем 56 миллионов гривен. Досудебное расследование установило, что в 2020–2023 годах, когда Кириленко был на должности руководителя Донецкой ОВА, он стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового автомобиля, а права собственности зарегистрировал на родственников жены.

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП
Донецкая область
Антимонопольный комитет Украины