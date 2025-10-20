$41.730.10
48.760.24
ukenru
12:10 • 1988 перегляди
Зменшення застави ексзаступнику Голови Верховного Суду Львову: САП оскаржить рішення ВАКС

Київ • УНН

 740 перегляди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення ВАКС про зменшення застави Богдану Львову. Ексголова Касаційного господарського суду є підозрюваним у справі про заволодіння "трубою медведчука".

Зменшення застави ексзаступнику Голови Верховного Суду Львову: САП оскаржить рішення ВАКС

Спеціалізована антикорупційна прокуратура збирається оскаржити зміну запобіжного заходу колишньому заступнику Голови Верховного Суду - йдеться про Богдана Львова. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.

Деталі

Як повідомлялось раніше, Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави з понад 300 млн грн на 20 млн грн ексголові Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдану Львову. Він є підозрюваним у справі про заволодіння так званою "трубою віктора медведчука".

У САП заявили, що не погоджуються з таким рішенням суду і будуть оскаржувати його в суді апеляційної інстанції.

Доповнення

5 жовтня 2022 року Голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду на підставі листа СБУ про наявність у нього громадянства рф.

Київський окружний адміністративний суд 10 січня 2024 року задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді.

Служба безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова.

Богдана Львова обрали заступником голови нового Верховного Суду у 2017 році.

15 вересня 2022 року вийшло розслідування журналістів проєкту "Схеми", згідно з яким Львов з 1999 року має паспорт громадянина росії та з 2010 року індивідуальний податковий номер в офіційному реєстрі федеральної податкової служби рф.

Євген Устименко

