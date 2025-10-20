Уменьшение залога экс-заместителю Председателя Верховного Суда Львову: САП обжалует решение ВАКС
Киев • УНН
Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение ВАКС об уменьшении залога Богдану Львову. Экс-председатель Кассационного хозяйственного суда является подозреваемым по делу о завладении "трубой медведчука".
Специализированная антикоррупционная прокуратура собирается обжаловать изменение меры пресечения бывшему заместителю Председателя Верховного Суда - речь идет о Богдане Львове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.
Детали
Как сообщалось ранее, Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога с более 300 млн грн до 20 млн грн экс-главе Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдану Львову. Он является подозреваемым по делу о завладении так называемой "трубой виктора медведчука".
В САП заявили, что не согласны с таким решением суда и будут обжаловать его в суде апелляционной инстанции.
Дополнение
5 октября 2022 года Председатель Верховного суда Всеволод Князев отчислил главу Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова из штата Верховного суда на основании письма СБУ о наличии у него гражданства рф.
Киевский окружной административный суд 10 января 2024 года удовлетворил иск экс-главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова о восстановлении в должности судьи.
Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у главы Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины Богдана Львова.
Богдана Львова избрали заместителем председателя нового Верховного Суда в 2017 году.
15 сентября 2022 года вышло расследование журналистов проекта "Схемы", согласно которому Львов с 1999 года имеет паспорт гражданина России и с 2010 года индивидуальный налоговый номер в официальном реестре федеральной налоговой службы рф.