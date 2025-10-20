Уменьшение залога экс-заместителю Председателя Верховного Суда Львову: САП обжалует решение ВАКС

$41.730.10
48.760.24
ukenru
12:10 • 948 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
08:37 • 11886 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 35344 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 19423 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
07:13 • 23379 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
07:07 • 7090 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 24007 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 25766 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 64354 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 104765 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.5м/с
75%
749мм
Популярные новости
Всемирный день борьбы с болью и Международный день статистики: что еще отмечают 20 октября20 октября, 02:57 • 9330 просмотра
В Сумской области из-за обстрелов РФ повреждена железная дорога: задерживаются поезда20 октября, 04:49 • 28357 просмотра
Украина и США готовят контракт на поставку 25 систем Patriot - Зеленский07:56 • 13501 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto08:14 • 22176 просмотра
Глава дипломатии ЕС ответила, не будет ли "пощечиной" встреча Трампа с путиным в Будапеште без европейцев09:15 • 6346 просмотра
публикации
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления08:22 • 35344 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto08:14 • 22224 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 104765 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 71655 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 150466 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Андрій Єрмак
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Словакия
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 57056 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 58486 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 77510 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 76044 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 102155 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot
ATACMS
МиГ-31

Уменьшение залога экс-заместителю Председателя Верховного Суда Львову: САП обжалует решение ВАКС

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение ВАКС об уменьшении залога Богдану Львову. Экс-председатель Кассационного хозяйственного суда является подозреваемым по делу о завладении "трубой медведчука".

Уменьшение залога экс-заместителю Председателя Верховного Суда Львову: САП обжалует решение ВАКС

Специализированная антикоррупционная прокуратура собирается обжаловать изменение меры пресечения бывшему заместителю Председателя Верховного Суда - речь идет о Богдане Львове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Детали

Как сообщалось ранее, Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога с более 300 млн грн до 20 млн грн экс-главе Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдану Львову. Он является подозреваемым по делу о завладении так называемой "трубой виктора медведчука".

В САП заявили, что не согласны с таким решением суда и будут обжаловать его в суде апелляционной инстанции.

Дополнение

5 октября 2022 года Председатель Верховного суда Всеволод Князев отчислил главу Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова из штата Верховного суда на основании письма СБУ о наличии у него гражданства рф.

Киевский окружной административный суд 10 января 2024 года удовлетворил иск экс-главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова о восстановлении в должности судьи.

Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у главы Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины Богдана Львова.

Богдана Львова избрали заместителем председателя нового Верховного Суда в 2017 году.

15 сентября 2022 года вышло расследование журналистов проекта "Схемы", согласно которому Львов с 1999 года имеет паспорт гражданина России и с 2010 года индивидуальный налоговый номер в официальном реестре федеральной налоговой службы рф.

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Высший антикоррупционный суд Украины
Служба безопасности Украины