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Корупція на закупівлі дронів та РЕБ: керівник військової частини отримав арешт із 2 млн грн застави

Київ • УНН

 • 1092 перегляди

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід керівнику військової частини у вигляді арешту з альтернативою 2 млн грн застави. Це рішення стосується справи про корупцію при закупівлі дронів та РЕБ, термін дії запобіжного заходу до 30 вересня 2025 року.

Корупція на закупівлі дронів та РЕБ: керівник військової частини отримав арешт із 2 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до керівника військової частини - у вигляді арешту із альтернативою 2 млн грн застави - у гучній справі про корупцію при закупівлі дронів та РЕБ, повідомили у ВАКС у вівторок, пише УНН.

У вівторок, 5 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до керівника військової частини, який є підозрюваним у справі про закупівлю РЕБ і БПЛА, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн грн

- повідомили у ВАКС.

Строк дії запобіжного заходу - до 30 вересня 2025 року включно.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обовʼязки.

Нагадаємо

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі дронів та РЕБ. У справі повідомили про підозру шести людям, серед них нардеп і голова РДА.

Суд відправив нардепа Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, під варту на 60 днів з можливістю внести заставу у 8 мільйонів гривень. 

Також суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 10 млн грн голові Мукачівської РДА Сергію Гайдаю, ще одному з фігурантів гучної справи про корупцію під час закупівель дронів і РЕБ. 

Ще одного підозрюваного у справі - директора підприємства-виробника БПЛА - суд відправив під арешт з альтернативою внесення 2 млн грн застави.

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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