Корупція на закупівлі дронів та РЕБ: керівник військової частини отримав арешт із 2 млн грн застави
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід керівнику військової частини у вигляді арешту з альтернативою 2 млн грн застави. Це рішення стосується справи про корупцію при закупівлі дронів та РЕБ, термін дії запобіжного заходу до 30 вересня 2025 року.
Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до керівника військової частини - у вигляді арешту із альтернативою 2 млн грн застави - у гучній справі про корупцію при закупівлі дронів та РЕБ, повідомили у ВАКС у вівторок, пише УНН.
У вівторок, 5 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до керівника військової частини, який є підозрюваним у справі про закупівлю РЕБ і БПЛА, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн грн
Строк дії запобіжного заходу - до 30 вересня 2025 року включно.
У разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обовʼязки.
Нагадаємо
НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі дронів та РЕБ. У справі повідомили про підозру шести людям, серед них нардеп і голова РДА.
Суд відправив нардепа Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, під варту на 60 днів з можливістю внести заставу у 8 мільйонів гривень.
Також суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 10 млн грн голові Мукачівської РДА Сергію Гайдаю, ще одному з фігурантів гучної справи про корупцію під час закупівель дронів і РЕБ.
Ще одного підозрюваного у справі - директора підприємства-виробника БПЛА - суд відправив під арешт з альтернативою внесення 2 млн грн застави.