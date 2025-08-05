Коррупция при закупке дронов и РЭБ: руководитель воинской части получил арест с залогом в 2 млн грн
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения руководителю воинской части в виде ареста с альтернативой 2 млн грн залога. Это решение касается дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, срок действия меры пресечения до 30 сентября 2025 года.
Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к руководителю воинской части - в виде ареста с альтернативой 2 млн грн залога - по громкому делу о коррупции при закупке дронов и РЭБ, сообщили в ВАКС во вторник, пишет УНН.
Во вторник, 5 августа, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к руководителю воинской части, который является подозреваемым по делу о закупке РЭБ и БПЛА, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн
Срок действия меры пресечения - до 30 сентября 2025 года включительно.
В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности.
Напомним
НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке дронов и РЭБ. По делу сообщили о подозрении шести людям, среди них нардеп и глава РГА.
Суд отправил нардепа Алексея Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции во время закупки дронов и РЭБ, под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в 8 миллионов гривен.
Также суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 10 млн грн главе Мукачевской РГА Сергею Гайдаю, еще одному из фигурантов громкого дела о коррупции во время закупок дронов и РЭБ.
Еще одного подозреваемого по делу - директора предприятия-производителя БПЛА - суд отправил под арест с альтернативой внесения 2 млн грн залога.