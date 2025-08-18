Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних продовжує ходити на засідання фракції "Слуга народу", з якої начебто вийшов

Обвинувачений в отриманні понад пів мільйона хабаря народний депутат Сергій Кузьміних продовжує ходити на засідання фракції "Слуга народу" попри те, що у 2022 році написав заяву про тимчасовий вихід зі складу фракції на час розслідування його справи. Про це стало відомо під час судового засідання, пише УНН.

Головуюча суддя повідомила, що засідання триватиме до 18:30. "Шановний суд у цей час відбувається засідання фракції", - заявив Кузьміних.

Нардеп потрапив до парламенту разом із партією "Слуга народу", однак після того, як Національне антикорупційне бюро України викрило нардепа на хабарництві, він тимчасово вийшов зі складу фракції, про що написав відповідну заяву у лютому 2022 року.

Тож очевидно, це була лише заява на папері, а на практиці він продовжує працювати у фракції "Слуга народу".

Під час засідання Кузьміних надав суду довідку з лікарні про те, що перебував у стаціонарі з 9 по 12 серпня у стані середньої важкості. Відповідаючи на запитання судді чи міг він брати участь у попередньому засіданні особисто офлайн чи по відеозвʼязку нардеп сказав, що ні, бо у нього загострився панкреатит.

Прокурор звернув увагу, що у довідці не вказано чи міг Кузьміних брати участь у засіданні. Тому суд вирішив звернутися із запитом до лікарні у м. Житомир, де перебував Кузьміних, для уточнення цього питання.

Під час засідання Кузьміних, очевидно з метою затягнути судовий розгляд, просив суд відкласти засідання, адже йому був призначений державний адвокат і нібито він з ним перед засіданням не спілкувався. Слід зауважити, що адвокат Алієв брав участь у попередньому засіданні і вже спілкувався з підзахисним. Суд оголосив невелику перерву, щоб Кузьміних поспілкувався з державним адвокатом.

Очевидно зрозумівши, що відкласти засідання не вдасться, адвокат за договором Володимир Красовський подав заяву про відвід колегії суду, однак суд відмовив у її задоволенні.

Суд продовжив вивчати докази по справі, зокрема перевіряти грошові купюри, які були надані Сергію Кузьміних як неправомірна вигода за сприяння одному з постачальників медичного обладнання у перемозі в тендері на постачання апарату УЗД в одну з лікарень Житомира.

Крім того, суд дослідив телефони, у яких зафіксовані листування нардепа Кузьміних з колишнім головою тендерного комітету, агентом НАБУ, водієм Максимом Токовим, а також міністром охорони здоровʼя Віктором Ляшком.

Нагадаємо

Нардепа, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВР з питань здоров’я нації Сергія Кузьміних піймали на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання.

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом, схожим на Кузьміних, обіцяє своє сприяння і додає, що може розв'язати питання з усіма медзакладами області.

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру. Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. Однак, розгляд справи затягується, зокрема, через часту неявку Кузьміних. За інформацією наданою ВАКС, нардеп пропустив 22 судових засідання