Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних продовжує ходити на засідання фракції "Слуга народу", з якої начебто вийшов

$41.340.11
48.310.13
ukenru
14:38 • 5206 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23 • 10672 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21 • 14374 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 16619 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50 • 21279 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 86638 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 95081 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 55491 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 72284 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 78954 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4м/с
49%
749мм
Популярнi новини
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: з'явилися деталі про наслідкиPhotoVideo18 серпня, 07:20 • 48892 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 73860 перегляди
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідаєVideo10:02 • 69417 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 52568 перегляди
Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС11:22 • 16667 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
14:23 • 10654 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
13:19 • 16601 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 53613 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 74982 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 86598 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Кіт Келлог
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 60141 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 53148 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 87079 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 73993 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 139893 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Нафта
Крилата ракета
Truth Social

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних продовжує ходити на засідання фракції "Слуга народу", з якої начебто вийшов

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Народний депутат Сергій Кузьміних, обвинувачений у хабарництві, продовжує відвідувати засідання фракції "Слуга народу", попри заяву про тимчасовий вихід. Суд досліджує докази, включаючи грошові купюри та листування, а Кузьміних намагається затягнути розгляд справи.

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних продовжує ходити на засідання фракції "Слуга народу", з якої начебто вийшов

Обвинувачений в отриманні понад пів мільйона хабаря народний депутат Сергій Кузьміних продовжує ходити на засідання фракції "Слуга народу" попри те, що у 2022 році написав заяву про тимчасовий вихід зі складу фракції на час розслідування його справи. Про це стало відомо під час судового засідання, пише УНН.

Головуюча суддя повідомила, що засідання триватиме до 18:30. "Шановний суд у цей час відбувається засідання фракції", - заявив Кузьміних.

Нардеп потрапив до парламенту разом із партією "Слуга народу", однак після того, як Національне антикорупційне бюро України викрило нардепа на хабарництві, він тимчасово вийшов зі складу фракції, про що написав відповідну заяву у лютому 2022 року.

Тож очевидно, це була лише заява на папері, а на практиці він продовжує працювати у фракції "Слуга народу".

Під час засідання Кузьміних надав суду довідку з лікарні про те, що перебував у стаціонарі з 9 по 12 серпня у стані середньої важкості. Відповідаючи на запитання судді чи міг він брати участь у попередньому засіданні особисто офлайн чи по відеозвʼязку нардеп сказав, що ні, бо у нього загострився панкреатит.

Прокурор звернув увагу, що у довідці не вказано чи міг Кузьміних брати участь у засіданні. Тому суд вирішив звернутися із запитом до лікарні у м. Житомир, де перебував Кузьміних, для уточнення цього питання.

Під час засідання Кузьміних, очевидно з метою затягнути судовий розгляд, просив суд відкласти засідання, адже йому був призначений державний адвокат і нібито він з ним перед засіданням не спілкувався. Слід зауважити, що адвокат Алієв брав участь у попередньому засіданні і вже спілкувався з підзахисним. Суд оголосив невелику перерву, щоб Кузьміних поспілкувався з державним адвокатом.

Очевидно зрозумівши, що відкласти засідання не вдасться, адвокат за договором Володимир Красовський подав заяву про відвід колегії суду, однак суд відмовив у її задоволенні.

Суд продовжив вивчати докази по справі, зокрема перевіряти грошові купюри, які були надані Сергію Кузьміних як неправомірна вигода за сприяння одному з постачальників медичного обладнання у перемозі в тендері на постачання апарату УЗД в одну з лікарень Житомира.

Крім того, суд дослідив телефони, у яких зафіксовані листування нардепа Кузьміних з колишнім головою тендерного комітету, агентом НАБУ, водієм Максимом Токовим, а також міністром охорони здоровʼя Віктором Ляшком.

Нагадаємо

Нардепа, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВР з питань здоров’я нації Сергія Кузьміних піймали на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання. 

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом, схожим на Кузьміних, обіцяє своє сприяння і додає, що може розв'язати питання з усіма медзакладами області. 

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру. Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. Однак, розгляд справи затягується, зокрема, через часту неявку Кузьміних. За інформацією наданою ВАКС, нардеп пропустив 22 судових засідання 

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Сергій Кузьміних
Венедіктова Ірина Валентинівна
Слуга народу
Вищий антикорупційний суд України
Національне антикорупційне бюро України
Віктор Ляшко
Житомир