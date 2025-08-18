Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых продолжает ходить на заседания фракции "Слуга народа", из которой якобы вышел

Обвиняемый в получении более полумиллиона взятки народный депутат Сергей Кузьминых продолжает ходить на заседания фракции "Слуга народа", несмотря на то, что в 2022 году написал заявление о временном выходе из состава фракции на время расследования его дела. Об этом стало известно во время судебного заседания, пишет УНН.

Председательствующая судья сообщила, что заседание продлится до 18:30. "Уважаемый суд, в это время проходит заседание фракции", - заявил Кузьминых.

Нардеп попал в парламент вместе с партией "Слуга народа", однако после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило нардепа на взяточничестве, он временно вышел из состава фракции, о чем написал соответствующее заявление в феврале 2022 года.

Так что, очевидно, это было лишь заявление на бумаге, а на практике он продолжает работать во фракции "Слуга народа".

Во время заседания Кузьминых предоставил суду справку из больницы о том, что находился в стационаре с 9 по 12 августа в состоянии средней тяжести. Отвечая на вопрос судьи, мог ли он участвовать в предыдущем заседании лично офлайн или по видеосвязи, нардеп сказал, что нет, потому что у него обострился панкреатит.

Прокурор обратил внимание, что в справке не указано, мог ли Кузьминых участвовать в заседании. Поэтому суд решил обратиться с запросом в больницу в г. Житомир, где находился Кузьминых, для уточнения этого вопроса.

Во время заседания Кузьминых, очевидно с целью затянуть судебное разбирательство, просил суд отложить заседание, так как ему был назначен государственный адвокат и якобы он с ним перед заседанием не общался. Следует заметить, что адвокат Алиев участвовал в предыдущем заседании и уже общался с подзащитным. Суд объявил небольшой перерыв, чтобы Кузьминых пообщался с государственным адвокатом.

Очевидно, поняв, что отложить заседание не удастся, адвокат по договору Владимир Красовский подал заявление об отводе коллегии суда, однако суд отказал в его удовлетворении.

Суд продолжил изучать доказательства по делу, в частности проверять денежные купюры, которые были предоставлены Сергею Кузьминых как неправомерная выгода за содействие одному из поставщиков медицинского оборудования в победе в тендере на поставку аппарата УЗИ в одну из больниц Житомира.

Кроме того, суд исследовал телефоны, в которых зафиксированы переписки нардепа Кузьминых с бывшим председателем тендерного комитета, агентом НАБУ, водителем Максимом Токовым, а также министром здравоохранения Виктором Ляшко.

Напомним

Нардепа, главу подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых поймали на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования.

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области.

31 января 2022 года тогдашняя Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы, из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "скрывания" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно, залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств. Однако рассмотрение дела затягивается, в частности, из-за частой неявки Кузьминых. По информации, предоставленной ВАКС, нардеп пропустил 22 судебных заседания.