Операція “Мідас”: за двох працівниць "бек-офісу" внесли заставу
Київ • УНН
За двох підозрюваних у справі про корупцію в енергетиці, Людмилу Зоріну та Лесю Устименко, внесли заставу у розмірі 25 та 12 млн гривень. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі, відомій як операція "Мідас", щодо систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома".
За двох фігурантів у справі про корупцію в енергетиці внесли заставу. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у ВАКС Олеся Чемерис.
Деталі
Чемерис підтвердила, що за обох підозрюваних внесли заставу у розмірі 25 та 12 млн гривень.
За даними джерел УНН, мова йде про Людмилу Зоріну та Лесю Устименко.
Нагадаємо
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.
ВАКС обрав запобіжний захід для співробітниці бек-офісу Лесі Устименко у вигляді тримання під вартою на 60 днів із заставою 25 млн гривень. Це пов'язано зі справою про корупцію в енергетиці, зокрема в АТ "НАЕК "Енергоатом", відомою як операція "Мідас".
Вищий антикорупційний суд 13 листопада обрав запобіжний захід приватній підприємиці Людмилі Зоріній, яку підозрюють в участі у масштабній схемі з розкрадання коштів в "Енергоатомі".