18:55 • 7342 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20160 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51616 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33400 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33202 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70275 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42427 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39378 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37422 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33311 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Операція “Мідас”: за двох працівниць "бек-офісу" внесли заставу

Київ • УНН

 • 924 перегляди

За двох підозрюваних у справі про корупцію в енергетиці, Людмилу Зоріну та Лесю Устименко, внесли заставу у розмірі 25 та 12 млн гривень. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі, відомій як операція "Мідас", щодо систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома".

Операція “Мідас”: за двох працівниць "бек-офісу" внесли заставу

За двох фігурантів у справі про корупцію в енергетиці внесли заставу. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у ВАКС Олеся Чемерис.

Деталі

Чемерис підтвердила, що за обох підозрюваних внесли заставу у розмірі 25 та 12 млн гривень.

За даними джерел УНН, мова йде про Людмилу Зоріну та Лесю Устименко.

Нагадаємо

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

ВАКС обрав запобіжний захід для співробітниці бек-офісу Лесі Устименко у вигляді тримання під вартою на 60 днів із заставою 25 млн гривень. Це пов'язано зі справою про корупцію в енергетиці, зокрема в АТ "НАЕК "Енергоатом", відомою як операція "Мідас". 

Вищий антикорупційний суд 13 листопада обрав запобіжний захід приватній підприємиці Людмилі Зоріній, яку підозрюють в участі у масштабній схемі з розкрадання коштів в "Енергоатомі". 

Павло Башинський

Кримінал та НП
Енергоатом
Енергетика
Обшук
Вищий антикорупційний суд України
Національне антикорупційне бюро України