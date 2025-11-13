Операція “Мідас”: за двох працівниць "бек-офісу" внесли заставу

За двох підозрюваних у справі про корупцію в енергетиці, Людмилу Зоріну та Лесю Устименко, внесли заставу у розмірі 25 та 12 млн гривень. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі, відомій як операція "Мідас", щодо систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома".