Операция «Мидас»: за двух сотрудниц «бэк-офиса» внесли залог

Киев • УНН

 • 424 просмотра

За двух подозреваемых по делу о коррупции в энергетике, Людмилу Зорину и Лесю Устименко, внесли залог в размере 25 и 12 млн гривен. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей по делу, известному как операция «Мидас», относительно систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома».

Операция «Мидас»: за двух сотрудниц «бэк-офиса» внесли залог

За двух фигурантов по делу о коррупции в энергетике внесли залог. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в ВАКС Олеся Чемерис.

Детали

Чемерис подтвердила, что за обоих подозреваемых внесли залог в размере 25 и 12 млн гривен.

По данным источников УНН, речь идет о Людмиле Зориной и Лесе Устименко.

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили о операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

ВАКС избрал меру пресечения для сотрудницы бэк-офиса Леси Устименко в виде содержания под стражей на 60 дней с залогом 25 млн гривен. Это связано с делом о коррупции в энергетике, в частности в АО "НАЭК "Энергоатом", известной как операция "Мидас".

Высший антикоррупционный суд 13 ноября избрал меру пресечения частной предпринимательнице Людмиле Зориной, которую подозревают в участии в масштабной схеме по хищению средств в "Энергоатоме".

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Энергоатом
Энергетика
Обыск
Высший антикоррупционный суд Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины