Операция «Мидас»: за двух сотрудниц «бэк-офиса» внесли залог

За двух подозреваемых по делу о коррупции в энергетике, Людмилу Зорину и Лесю Устименко, внесли залог в размере 25 и 12 млн гривен. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей по делу, известному как операция «Мидас», относительно систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома».