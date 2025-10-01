Нерухомість, автівки та торгівельні марки: Мін’юст хоче стягути в дохід держави майно колишнього регіонала Кеворкяна

Мін’юст подав позов про стягнення в дохід держави майна ексдепутата "Партії Регіонів" Костянтина Кеворкяна. Йдеться про об'єкти нерухомості, транспортні засоби, майнові права та гроші, передає УНН.

30 вересня 2025 року Мін’юстом до Вищого антикорупційного суду подано позов до Кеворкяна Костянтина Ервантовича про застосування до нього санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ "Про санкції" - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними відомства, Кеворкян Костянтин Ервантович є колишнім депутатом Харківської міської ради VI скликання від "Партії Регіонів", який наразі є колумністом російського пропагандистського видавництва "Украина.ру", керівником каналів "Украина.ру" у месенджері "Telegram" та автором низки антиукраїнських книг.

У своїх статтях Кеворкян К.Е. поширює тези російської пропаганди, направленої на виправдовування, визнання правомірними збройної агресії проти України та окупації її територій, заперечення самовизначення України, підтримання політики рф щодо невизнання права Українського народу на самоідентифікацію та самовизначення, викривлення уявлення про самобутність Українського народу та його прагнення до незалежності, що реалізується через поширення фальшивих ідеологем, в основі яких лежить завідомо хибне та маніпулятивне ототожнення українського патріотизму з "нацизмом".

Крім того, на сайті-відеохостингу "Youtube" розміщено інтерв’ю з Кеворкяном К.Е., в якому він поширює антиукраїнську пропаганду.

Додамо

До стягнення Міністерством юстиції України заявлено майно, яке знаходиться у прямому та опосередкованому володінні Кеворкяна К.В., а саме:

- 5 об’єктів нерухомості;

- 2 транспортних засоби;

- Майнові права на 2 торговельні марки;

- грошові кошти у сумі, що еквівалентна понад 26 000 гривень;

- 15% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРШОСТОЛИЧНЕ";

- 60% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ВІДДІЛ ПРОДАЖ "ХК";

- 60% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ХК";

- 30% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ХАРПОЛ";

- 100% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ВИДАВНИЦТВО ХК";

- 60% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ГОЛОВНЕ ВИДАВНИЦТВО ХК".

