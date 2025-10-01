Нерухомість, автівки та торгівельні марки: Мін’юст хоче стягути в дохід держави майно колишнього регіонала Кеворкяна

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Ексклюзив
12:21 • 5528 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 8042 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 10275 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 41342 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 35632 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 28508 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 46434 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25298 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34643 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 63054 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
56%
757мм
Популярнi новини
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto1 жовтня, 05:18 • 29602 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 26988 перегляди
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico08:02 • 15692 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel08:09 • 21807 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo09:58 • 12594 перегляди
Публікації
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21 • 5528 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача11:02 • 7790 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 10117 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 41342 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto1 жовтня, 05:00 • 46434 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Федір Веніславський
Віктор Орбан
Антоніу Кошта
Володимир Вакуленко
Актуальні місця
Україна
Копенгаген
Сполучені Штати Америки
Данія
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo09:58 • 13194 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 27562 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 22105 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 25820 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 35948 перегляди
Актуальне
Financial Times
TikTok
Tesla Model Y
E-6 Mercury
Детонатор

Нерухомість, автівки та торгівельні марки: Мін’юст хоче стягути в дохід держави майно колишнього регіонала Кеворкяна

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Міністерство юстиції України подало позов до ВАКС про стягнення в дохід держави майна Костянтина Кеворкяна. Йдеться про об'єкти нерухомості, транспортні засоби, майнові права та гроші, які належать колишньому депутату Харківської міської ради, що поширює російську пропаганду.

Нерухомість, автівки та торгівельні марки: Мін’юст хоче стягути в дохід держави майно колишнього регіонала Кеворкяна

Мін’юст подав позов про стягнення в дохід держави майна ексдепутата "Партії Регіонів" Костянтина Кеворкяна. Йдеться про об'єкти нерухомості, транспортні засоби, майнові права та гроші, передає УНН.

30 вересня 2025 року Мін’юстом до Вищого антикорупційного суду подано позов до Кеворкяна Костянтина Ервантовича про застосування до нього санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ "Про санкції" 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними відомства, Кеворкян Костянтин Ервантович є колишнім депутатом Харківської міської ради VI скликання від "Партії Регіонів", який наразі є колумністом російського пропагандистського видавництва "Украина.ру", керівником каналів "Украина.ру" у месенджері "Telegram" та автором низки антиукраїнських книг.

У своїх статтях Кеворкян К.Е. поширює тези російської пропаганди, направленої на виправдовування, визнання правомірними збройної агресії проти України та окупації її територій, заперечення самовизначення України, підтримання політики рф щодо невизнання права Українського народу на самоідентифікацію та самовизначення, викривлення уявлення про самобутність Українського народу та його прагнення до незалежності, що реалізується через поширення фальшивих ідеологем, в основі яких лежить завідомо хибне та маніпулятивне ототожнення українського патріотизму з "нацизмом".

Крім того, на сайті-відеохостингу "Youtube" розміщено інтерв’ю з Кеворкяном К.Е., в якому він поширює антиукраїнську пропаганду. 

Додамо

До стягнення Міністерством юстиції України заявлено майно, яке знаходиться у прямому та опосередкованому володінні Кеворкяна К.В., а саме:

- 5 об’єктів нерухомості;

- 2 транспортних засоби;

- Майнові права на 2 торговельні марки;

- грошові кошти у сумі, що еквівалентна понад 26 000 гривень;

- 15% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРШОСТОЛИЧНЕ";

- 60% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ВІДДІЛ ПРОДАЖ "ХК";

- 60% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ХК";

- 30% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ХАРПОЛ";

- 100% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ВИДАВНИЦТВО ХК";

- 60% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ГОЛОВНЕ ВИДАВНИЦТВО ХК".

Компанія, земельні ділянки, квартири, гроші: в дохід держави стягнуто активи ексохоронця Януковича 05.02.25, 19:16 • 41431 перегляд

Антоніна Туманова

Політика
Міністерство юстиції України
Вищий антикорупційний суд України
Україна