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Компанія, земельні ділянки, квартири, гроші: в дохід держави стягнуто активи ексохоронця Януковича

Київ • УНН

 • 41360 перегляди

ВАКС задовольнив позов Мін'юсту та стягнув активи В'ячеслава Заневського в дохід держави. Серед конфіскованого майна - компанія, 12 земельних ділянок, квартири та грошові кошти.

Суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до В’ячеслава Заневського, колишнього охоронця біглого президента Віктора Януковича, та стягнув його активи в дохід держави. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, передає УНН.

Вищий антикорупційний суд 5 лютого 2025 року задовольнив позов Міністерства юстиції України до В’ячеслава Заневського про застосування санкції. У дохід держави стягнуто такі активи Заневського: 100 % статутного капіталу ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ", 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності, 12 земельних ділянок, 2 квартири, 4 паркувальних місця, транспортний засіб, 10 одиниць зброї, грошові кошти, у розмірі еквівалентному більш ніж 300 тис. гривень,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначають в міністерстві, В'ячеслав Заневський - офіцер російської армії, екскерівник охорони Віктора Януковича, власник 100% корпоративних прав ТОВ "АМСТЕЛ СКІ", яким здійснюється управління готельним комплексом AmstelSki в Буковелі.

"Після початку повномасштабного вторгнення Заневський здійснював організацію безпекових заходів при будівництві військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях, які мають стратегічне значення для рф, зокрема, при будівництві мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із ростова-на-дону в тимчасово окупований Крим. Окрім того, Заневський безпосередньо допомагав зс рф у пошукових заходах з виявлення громадян України – військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях", - додали в міністерстві.

Нагадаємо

В Україні готуються запровадити кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій. Це одна з необхідних умов вступу України до ЄС.

Павло Башинський

Павло Башинський

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