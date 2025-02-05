В Україні готуються запровадити кримінальну відповідальність за порушення санкцій - Мінʼюст

В Україні готуються запровадити кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій. Це одна з необхідних умов вступу України до ЄС.

Про це повідомляє Міністерство Юстиції, пише УНН.

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По-перше, це необхідна умова для вступу України до ЄС. У квітні 2024 року Євросоюз ухвалив відповідну Директиву, обов'язкову для всіх країн-членів. По-друге, це ефективний інструмент тиску на правопорушників та наповнення державного бюджету - повідомляє Міністерство.

Законопроєкт доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею та передбачає кримінальну відповідальність за два типи порушень:

Порушення санкцій (умисне або з необережності);

Обхід санкцій (лише умисний).

Порогова сума, після якої діятиме кримінальна відповідальність, становитиме 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (151 400 грн у 2025 році).

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Зокрема, порушникам загрожують штрафи (від 25000 до 120000 нмдг), позбавлення волі (від 2 до 10 років), заборона обіймати певні посади (до 15 років), конфіскація майна та ліквідація з конфіскацією майна для юридичних осіб.

"Подібні закони вже успішно діють у США, Великій Британії, Канаді та інших розвинених країнах. Час діяти і Україні!",—йдеться у повідомленні.

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