Мін'юст: суд закрив провадження про заборону продажу активів Медведчука

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження щодо заборони продажу активів підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука, повідомили у Міністерстві юстиції у п'ятницю, пише УНН.

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"АП ВАКС закрила провадження про заборону продажу активів Медведчука В.В. та Марченко О.М. За результатами розгляду колегією суддів постановлено рішення про закриття провадження за апеляційною скаргою представників АРМА на ухвалу ВАКС", - повідомили у Мін'юсті.

У міністерстві вказали, що відстоюють послідовну позицію щодо активів підсанкційних осіб у тих справах, де є підстави і докази для застосування санкції стягнення. І підкреслили, що безповоротне стягнення активів можливе саме в межах санкційної процедури за рішенням ВАКС.

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У Мін'юсті вказали, що 25.12.2024 ухвалою ВАКС, окрім іншого, було заборонено АРМА здійснювати реалізацію (відчуження) рухомого та нерухомого майна, яке прямо та опосередковано належить відповідачам у справі № 991/5770/24 та щодо якого відповідачі можуть вчиняти дії, тотожні праву розпорядження ним, вимога про стягнення якого в дохід держави міститься у позовній заяві Мінʼюсту. "Заборона здійснювати реалізацію (відчуження) стосується виключно тих активів Медведчука В.В. та Марченко О.М., які знаходяться на території України", - зазначили у Мін'юсті.

08.01.2025 АРМА, як вказано, було подано апеляційну скаргу на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 25.12.2024 про скасування заходів забезпечення в частині АРМА.

"23.01.2025 постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду було закрито апеляційне провадження за результати розгляду апеляційної скарги АРМА", - ідеться у повідомленні.

Повний текст постанови буде складено 28.01.2025.

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