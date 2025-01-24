Суд підтвердив конфіскацію майна Богуслаєва: що саме потрапило у держвласність

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення про конфіскацію активів колишнього президента "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаєва, повідомили у Міністерстві юстиції у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"23 січня 2025 року Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу Вячеслава Олександровича Богуслаєва та підтвердила рішення першої інстанції від 02 грудня 2024 року у справі № 991/9618/24", - ідеться у повідомленні.

Позовна заява Мін'юсту про застосування санкцій, як вказано, була задоволена в повному обсязі.

За даними міністерства, у дохід держави стягнуто належні відповідачеві активи, а саме:

будівлі та споруди господарського комплексу в місті Приморськ, Запорізької області;

100% частки у статутному капіталі ТОВ «ІННОВА».

Ця постанова набирає законної сили законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Доповнення

Як вказали у Мін'юсті, 25 червня 2024 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення суду першої інстанції від 18 квітня 2024 року у справі № 991/558/24. Тоді до Богуслаєва вже було застосовано санкцію.