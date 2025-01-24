Суд подтвердил конфискацию имущества Богуслаева: что именно попало в госсобственность

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Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу Богуслаева и подтвердила конфискацию его активов по делу №991/9618/24.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение о конфискации активов бывшего президента «Мотор Сичи» Вячеслава Богуслаева, сообщили в Министерстве юстиции в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Детали

«23 января 2025 года Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Вячеслава Александровича Богуслаева и подтвердила решение первой инстанции от 02 декабря 2024 года по делу № 991/9618/24», - говорится в сообщении.

Исковое заявление Минюста о применении санкций, как указано, было удовлетворено в полном объеме.

По данным министерства, в доход государства взысканы принадлежащие ответчику активы, а именно:

  • здания и сооружения хозяйственного комплекса в городе Приморск, Запорожской области;
  • 100% доли в уставном капитале ООО «ИННОВА».

Это постановление вступает в законную силу немедленно после его провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

Дополнение

Как указали в Минюсте, 25 июня 2024 года Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение суда первой инстанции от 18 апреля 2024 года по делу № 991/558/24. Тогда к Богуслаеву уже была применена санкция.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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