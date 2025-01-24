Суд подтвердил конфискацию имущества Богуслаева: что именно попало в госсобственность
Киев • УНН
Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу Богуслаева и подтвердила конфискацию его активов по делу №991/9618/24.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение о конфискации активов бывшего президента «Мотор Сичи» Вячеслава Богуслаева, сообщили в Министерстве юстиции в пятницу в соцсетях, пишет УНН.
Детали
«23 января 2025 года Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Вячеслава Александровича Богуслаева и подтвердила решение первой инстанции от 02 декабря 2024 года по делу № 991/9618/24», - говорится в сообщении.
Исковое заявление Минюста о применении санкций, как указано, было удовлетворено в полном объеме.
По данным министерства, в доход государства взысканы принадлежащие ответчику активы, а именно:
- здания и сооружения хозяйственного комплекса в городе Приморск, Запорожской области;
- 100% доли в уставном капитале ООО «ИННОВА».
Это постановление вступает в законную силу немедленно после его провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.
Дополнение
Как указали в Минюсте, 25 июня 2024 года Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение суда первой инстанции от 18 апреля 2024 года по делу № 991/558/24. Тогда к Богуслаеву уже была применена санкция.