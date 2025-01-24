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Минюст: суд закрыл производство о запрете продажи активов Медведчука

Минюст: суд закрыл производство о запрете продажи активов Медведчука

Киев  •  УНН

 • 8929 просмотра

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Апелляционная палата ВАКС закрыла производство о запрете продажи активов Медведчука. Минюст отмечает, что взыскание активов возможно только через санкционную процедуру по решению ВАКС.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство о запрете продажи активов подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, сообщили в Министерстве юстиции в пятницу, пишет УНН.

Детали

"АП ВАКС закрыла производство о запрете продажи активов Медведчука В.В. и Марченко О.М. По результатам рассмотрения коллегией судей принято решение о закрытии производства по апелляционной жалобе представителей АРМА на постановление ВАКС", - сообщили в Минюсте в соцсетях.

В министерстве указали, что отстаивают последовательную позицию в отношении активов подсанкционных лиц в тех делах, где есть основания и доказательства для применения санкции взыскания. И подчеркнули, что безвозвратное взыскание активов возможно именно в рамках санкционной процедуры по решению ВАКС.

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В Минюсте указали, что 25.12.2024 постановлением ВАКС, помимо прочего, было запрещено АРМА осуществлять реализацию (отчуждение) движимого и недвижимого имущества, которое прямо и косвенно принадлежит ответчикам по делу № 991/5770/24 и в отношении которого ответчики могут совершать действия, тождественные праву распоряжения им, требование о взыскании которого в доход государства содержится в исковом заявлении Минюста. "Запрет осуществлять реализацию (отчуждение) касается исключительно тех активов Медведчука В.В. и Марченко О.М., которые находятся на территории Украины", - отметили в Минюсте.

08.01.2025 АРМА, как указано, была подана апелляционная жалоба на определение Высшего антикоррупционного суда от 25.12.2024 об отмене мер обеспечения в части АРМА.

"23.01.2025 постановлением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда было закрыто апелляционное производство по результатам рассмотрения апелляционной жалобы АРМА", - говорится в сообщении.

Полный текст постановления будет составлен 28.01.2025.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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