Медведчуку та Козаку повідомлено про підозру - Венедіктова

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“Сьогодні за результатами об’ємної та досить кропіткої роботи, проведеної нами спільно з колегами з правоохоронних органів, Медведчуку Віктору та Козаку Тарасу повідомлено про підозру у вчинені державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим”, — сказала Венедіктова.

За її словами, нардепів підозрюють у вчиненні злочинів, які передбачені ст. 111 та 348 ККУ.

Що відомо?

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського Парламенту. І хоч сама Венедіктова не називає імен нардепів, а лише вказує по одному ініціалу "М" і "К", УНН із власних джерел стало відомо, що йдеться про Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Як повідомляв УНН, сьогодні Служба безпеки України проводить обшуки в будинку народного депутата від “Опозиційної платформи - За життя” Віктора Медведчука.

На початку березня цього року Віктора Медведчука допитали слідчі Служби безпеки України. Питання стосувалися в тому числі і фактів, які фігурують в так званих “плівках Медведчука-Суркова”.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомляв, що оприлюднені аудіозаписи розмов осіб, котрих ЗМІ ідентифікували, як Віктора Медведчука та колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова, долучено до кримінального провадження.

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що аудіозапис телефонної розмови, імовірно, Віктора Медведчука і колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова — це не остання розмова, і будуть ще.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції.

Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.