У СБУ допитали Медведчука щодо його переговорів з Сурковим
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Народного депутата Віктора Медведчука допитали слідчі Служби безпеки України. Питання стосувалися в тому числі і фактів, які фігурують в так званих “плівках Медведчука-Суркова”. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі СБУ.
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“9 березня 2021 року слідчі СБУ провели допит громадянина України Медведчука В.В. Питання слідчих стосувалися в тому числі і фактів, які фігурують в так званих „плівках Медведчука-Суркова“, які раніше були оприлюднені у ЗМІ”, — повідомили в пресслужбі.
Також в пресслужбі додали, що у рамках кримінального провадження, пов’язаного із вищезазначеними “плівками” на допит двічі викликався п’ятий президент України Петро Порошенко. Втім, він двічі не з’явився на допит.
Доповнення
Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомляв, що оприлюднені аудіозаписи розмов осіб, котрих ЗМІ ідентифікували, як Віктора Медведчука та колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова, долучено до кримінального провадження.
Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що аудіозапис телефонної розмови, імовірно, Віктора Медведчука і колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова — це не остання розмова, і будуть ще.
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.