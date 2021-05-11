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СБУ проводить обшуки у будинку Медведчука

Київ • УНН

 • 49245 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Служба безпеки України проводить обшуки в будинку народного депутата від “Опозиційної платформи - За життя” Віктора Медведчука. Про це журналісту УНН повідомило джерело в правоохоронних органах.

СБУ проводить обшуки у будинку Медведчука

Так, джерело підтвердило, що у будинку Медведчука по вулиці Монтажників в Києві СБУ проводить обшуки.

Доповнення

На початку березня цього року Віктора Медведчука допитали слідчі Служби безпеки України. Питання стосувалися в тому числі і фактів, які фігурують в так званих “плівках Медведчука-Суркова”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РНБО готує санкції проти 5 народних депутатів

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомляв, що оприлюднені аудіозаписи розмов осіб, котрих ЗМІ ідентифікували, як Віктора Медведчука та колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова, долучено до кримінального провадження.

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що аудіозапис телефонної розмови, імовірно, Віктора Медведчука і колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова — це не остання розмова, і будуть ще.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

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